Κρήτη: Φωτιά στα Μυριοκέφαλα – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και εναέριων μέσων

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:20 το απόγευμα της Πέμπτης (22/10) στην περιοχή των Μυριοκεφάλων, κοντά στο Ροδάκινο Ρεθύμνου, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ των έξι ατόμων και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς. Σύμφωνα με το συντονιστικό της Πυροσβεστικής η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση και είναι ελεγχόμενη.

Στο μεταξύ, έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απευθύνει η Πυροσβεστική, καθώς η αντιπυρική περίοδος παραμένει σε ισχύ έως τις 31 Οκτωβρίου. Συνιστάται η αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

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