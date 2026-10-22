Ηράκλειο: Ανοιχτό κάλεσμα της ΕΛ.Α.Σ. σε εκδήλωση - συζήτηση στο Πολύκεντρο

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Πολιτική εκδήλωση - συζήτηση διοργανώνει η ΕΛ.Α.Σ. Ηρακλείου Κρήτης την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 στις 20:00. Η εκδήλωση, η οποία απευθύνεται στα μέλη και τους φίλους του κόμματος, θα πραγματοποιηθεί στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου (οδός Ανδρόγεω 4).

Στη συζήτηση θα δώσουν το «παρών» και θα τοποθετηθούν κεντρικά στελέχη του κόμματος.

Συγκεκριμένα, στο Ηράκλειο θα βρεθούν η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, καθώς και ο Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ.





Η τοπική οργάνωση απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, τα μέλη και τους φίλους της παράταξης να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση.

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