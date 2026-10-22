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Λάτσιος - Μενεγάκη: Η κόρη τους Βαλέρια έγινε δεκτή στο London School of Economics

γ
clock 16:00 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H 18χρονη κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, Βαλέρια, ολοκλήρωσε τη φοίτησή της στο St. Catherine’s British School και συνεχίζει πλέον τις σπουδές της σε ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πανεπιστήμια διεθνώς, το London School of Economics and Political Science (LSE), στο Λονδίνο.



Η νεαρή απόφοιτη συγκέντρωσε 43 από τους 45 βαθμούς στο International Baccalaureate – IB, πετυχαίνοντας μια ιδιαίτερα υψηλή επίδοση, που της άνοιξε τον δρόμο για το βρετανικό πανεπιστήμιο, όπου σπουδάζει Οικονομικά και Πολιτική. Την επιτυχία της γνωστοποίησε το ίδιο το σχολείο της μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφία της, με ένα συγχαρητήριο μήνυμα.

Η ανακοίνωση προκάλεσε τα σχόλια των γονιών της, καθώς και του αδερφού της Άγγελου Λάτσιου

μεναγκη

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Ελένη Μενεγάκη Γιάννης Λάτσιος
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