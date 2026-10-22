Συνάντηση του Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ με την Υπουργό Παιδείας

Ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, συναντήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο επίσκεψής του στο Υπουργείο και της προώθησης σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια, τις υποδομές και την περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

Η συνάντηση του Πρύτανη με την Υπουργό διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα και επικεντρώθηκε σε ζητήματα άμεσης προτεραιότητας για το ΕΛΜΕΠΑ. Ο Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης ευχαρίστησε την κ. Ζαχαράκη για την πρόσφατη χρηματοδότηση ύψους 6 εκατ. ευρώ που διατέθηκε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για εργασίες συντήρησης και επισκευών μικρής κλίμακας στις υποδομές του για την επόμενη τετραετία. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί μέρος της συνολικής κατανομής 115,85 εκατ. ευρώ προς τα Πανεπιστήμια και την ΑΣΠΑΙΤΕ και εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΑΙΘΑ 2026 - 2030.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα ασφάλειας, συντήρησης και αναβάθμισης των πανεπιστημιακών υποδομών, με τον Πρύτανη να θέτει ως άμεσες προτεραιότητες την ενίσχυση της πυρασφάλειας, την ανάγκη δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, τον έλεγχο και την αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με την παλαιότητα των κτιριακών υποδομών και απαιτούν αναγκαίες στοχευμένες παρεμβάσεις συντήρησης μεγάλης κλίμακας και ανακαίνισης.

Η Υπουργός επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά, στο πλαίσιο της προτεραιότητας που αποδίδει το Υπουργείο στην ενίσχυση των Πανεπιστημίων και στην αναβάθμιση των υποδομών τους. Επισημάνθηκε ότι η βελτίωση των συνθηκών φοίτησης και εργασίας, καθώς και η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, αποτελούν βασικές παραμέτρους της συνολικότερης πολιτικής του Υπουργείου για την ενίσχυση της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου των ΑΕΙ στην εκπαίδευση, την έρευνα, την παραγωγή γνώσης και την ανάπτυξη της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων, ο Πρύτανης αναφέρθηκε σε ώριμες μελέτες του Πανεπιστημίου ιδιαίτερα υψηλού προϋπολογισμού, που αφορούν την ασφάλεια, τη συντήρηση και την πλήρη ανακαίνιση σχετικών πανεπιστημιακών υποδομών.



Η Υπουργός ανταποκρίθηκε θετικά και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δημοσιονομικές δυνατότητες, πρότεινε την υποβολή φακέλου ώριμων μελετών συνολικού ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να εξεταστεί η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Ο Πρύτανης την ευχαρίστησε θερμά για την θετική ανταπόκριση και το ενδιαφέρον που επέδειξε για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των αναγκών ασφάλειας και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του ΕΛΜΕΠΑ, μεταξύ άλλων μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και ειδικότερα του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και όπου αυτό είναι θεσμικά και τεχνικά εφικτό, μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και άλλων διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στη συνάντηση, ο Πρύτανης έθεσε το θέμα ανάπτυξης της Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Κλινικής στην Κρήτη, ως μιας νέας δομής που θα μπορούσε να ενισχύσει την ακαδημαϊκή κατάρτιση και την κλινική εκπαίδευση των φοιτητριών και των φοιτητών της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ, αλλά και τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η Υπουργός αντιμετώπισε θετικά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης δυνατότητας.

Επίσης, εξετάστηκε η προοπτική συνεργασίας του ΕΛΜΕΠΑ με τον Δήμο Ρεθύμνης για την ανάπτυξη νέας, εμβληματικής εκπαιδευτικής υποδομής μέσω ΣΔΙΤ, στην οποία προτείνεται να ενταχθούν τα διασυνδεόμενα με τα Πανεπιστήμια σχολεία, καθώς και η νέα κτιριακή εγκατάσταση της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών (ΣΜΟΤ) του ΕΛΜΕΠΑ. Η Υπουργός αντιμετώπισε πολύ θετικά τη διερεύνηση της προοπτικής αυτής, στο πλαίσιο της συνολικότερης αναβάθμισης των εκπαιδευτικών υποδομών της περιοχής και θα αποστείλει σχετική επιστολή θετικής εισήγησης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο εντάσσεται η Μονάδα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο, ο Πρύτανης είχε επίσης συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Καθηγητή Νικόλαο Παπαϊωάννου, κατά την οποία συζητήθηκαν θεσμικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών του ΕΛΜΕΠΑ, με τον Πρύτανη να επισημαίνει την ανάγκη να προχωρήσει η διαδικασία της θεσμικής διευθέτησης του ζητήματος, θέση με την οποία συμφώνησε ο Υφυπουργός.

Οι συναντήσεις εντάσσονται στην προσπάθεια της νέας Πρυτανικής Αρχής του ΕΛΜΕΠΑ να διατηρεί σταθερή και ουσιαστική επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τις υποδομές, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του ΕΛΜΕΠΑ να προωθούνται με συγκεκριμένο σχεδιασμό και θεσμική συνέχεια.

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