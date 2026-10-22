Πρίγκιπας Χάρι: Συγκινεί η εξομολόγηση για το τελευταίο τηλεφώνημα με την Νταϊάνα

Κάποιες συνομιλίες αποκτούν το πραγματικό τους βάρος όταν πια δεν υπάρχει η δυνατότητα να συνεχιστούν. Για τον πρίγκιπα Χάρι, το τελευταίο τηλεφώνημα με τη μητέρα του παραμένει μια τέτοια ανάμνηση.

Στη σειρά συνεντεύξεων «One More Question» του GQ, ο δούκας του Σάσεξ επέστρεψε σε εκείνη τη στιγμή, παραδεχόμενος πόσο διαφορετικά θα είχε μιλήσει στην πριγκίπισσα Νταϊάνα εάν γνώριζε ότι δεν θα άκουγε ξανά τη φωνή της.

Όπως εξήγησε, στα 12 του χρόνια ανυπομονούσε απλώς να επιστρέψει στο παιχνίδι με τα ξαδέλφια του. Η σκέψη αυτή τού προκάλεσε ενοχές που κουβαλούσε για χρόνια. Το να γίνει ο ίδιος πατέρας, ωστόσο, τον βοήθησε να δει εκείνο το παιδί με διαφορετική κατανόηση.

Σύμφωνα με το People, η Νταϊάνα τηλεφώνησε στους γιους της ενώ βρίσκονταν στο Μπαλμόραλ, λίγες ώρες πριν από το θανατηφόρο τροχαίο στο Παρίσι. Στις 31 Αυγούστου 1997, η πριγκίπισσα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 36 ετών.

Σήμερα, ο Χάρι εξακολουθεί να τη σκέφτεται σχεδόν καθημερινά και να αναρωτιέται πώς θα ήταν η οικογένειά του εάν εκείνη ζούσε.

Ο ίδιος περιέγραψε, μάλιστα, ότι εξακολουθεί να αισθάνεται έναν βαθύ δεσμό μαζί της και, σε ορισμένες στιγμές της ζωής του, την παρουσία της. Μια προσωπική εξομολόγηση για την απώλεια που, ακόμη και σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, παραμένει μέρος της καθημερινότητάς του.

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