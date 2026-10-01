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Σαββόπουλος: Συγκινεί η σύζυγός του έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

σ
clock 14:00 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την ημέρα που ο Διονύσης Σαββόπουλος "έφυγε" από τη ζωή. Η σύζυγός του, Άσπα, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μήνυμα της Άσπας Σαββοπούλου ήταν λιτό, αλλά γεμάτο συναίσθημα, αποτυπώνοντας τη σημασία που εξακολουθεί να έχει για εκείνη η κοινή τους διαδρομή.

«Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως κι έτσι θα προχωρήσω…», έγραψε χαρακτηριστικά.

A post shared by Ασπα Σαββοπουλου (@aspasabbopoulou)

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Διονύσης Σαββόπουλος Σύζυγος
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