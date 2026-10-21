Μάλφα: "Δεν είμαι μόνο η γυναίκα του Σκιαδαρέση και η μαμά των κοριτσιών, είναι ανόητο να έχουμε τίτλους"

H Μπέσσυ Μάλφα έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και αναφέρθηκε στον Γεράσιμο Σκιαδαρέση αλλά και τις δυο κόρες της.

«Πόσο ανόητο είναι να έχουμε τίτλους. Έτσι νομίζω και νομίζω και τα κορίτσια. Είμαι η γυναίκα του Σκιαδαρέση, είμαι η μαμά των κοριτσιών... Είμαι, αλλά είμαι η Μπέσσυ ρε παιδιά. Θυμηθείτε το λιγάκι. Και στις συνεντεύξεις σας. Δεν είμαι κανενός», εξήγησε η ηθοποιός.

Όπως επισήμανε η Μπέσσυ Μάλφα είναι πολύ χαρούμενη που βλέπει τα παιδιά της να κάνουν αυτό που αγαπούν: «Μου αρέσει αυτό που κάνουν, είμαι δεν είμαι μητέρα τους. Χαίρομαι που διάλεξαν η φωνή τους να είναι αυτή. Εμείς δεν τα στηρίζουμε. Ποια είναι η πραγματική στήριξη; Η ρίζα του να πιστεύεις στα παιδιά σου. Δηλαδή, ό,τι κάνουν το κάνουν μόνες τους, αλλά απενοχοποιούν και αυτό το "δεν χρειάζομαι τον γονιό μου, πρέπει να το αμφισβητήσω". Πρέπει, εννοείται ότι πρέπει να πάρεις τον δικό σου δρόμο, αλλά αν είσαι χαλαρός και έχεις χιούμορ και έχεις και καλές ρίζες και κυρίως παιδεία, τότε μπορείς να κάνεις πράγματα».

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