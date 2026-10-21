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ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Ακόμα ένας θάνατος στην άσφαλτο - Νεκρός μοτοσυκλετιστής από σύγκρουση με ΙΧ

τροχαίο - μηχανή
clock 20:27 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη συμβολή της Λεωφόρου Καποδιστρίου με την οδό Ελευθερίας, στο Μαρούσι.

Το δυστύχημα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την Αστυνομία, συνέβη όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούταν επί της Λεωφόρου Καποδιστρίου με κατεύθυνση προς τη Νέα Ιωνία, στη συμβολή με την οδό Ελευθερίας συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 20χρονος Έλληνας. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ο 62χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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