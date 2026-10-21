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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ Εθνική: Πέρασε δεύτερος στη βαθμολογία ο ΑΟΑΝ

γ εθνικη
clock 19:09 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με δύο τέρματα στις καθυστερήσεις ο ΑΟΑΝ επικράτησε εκτός έδρας με 3-1 της Επισκοπής στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την τέταρτη αγωνιστική στον δέκατο όμιλο της Γ’ Εθνικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλατανιάς – ΠΟΑ 0-1

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Νεάπολη – Ρεθυμνιακός 1-3

Γιούχτας – Χερσόνησος 4-0

Πανακρωτηριακός – Χανιά 1-2

Τυμπάκι – Εργοτέλης 2-1

Επισκοπή – ΑΟΑΝ 1-3

Βαθμολογία

1. Χανιά 12 (17-3)

2. ΑΟΑΝ 8 (7-3)

3. ΠΟΑ 8 (5-3)

4. Ρεθυμνιακός 7 (9-6)

5. Επισκοπή 7 (3-3)

6. Γιούχτας 6 (6-2)

7. Πανακρωτηριακός 5 (4-4)

8. Εργοτέλης 4 (7-7)

9. Τυμπάκι 4 (3-5)

10. Χερσόνησος 3 (3-13)

11. Πλατανιάς 1 (1-4)

12. Νεάπολη 0 (1-13)

Επόμενη αγωνιστική(25/10)

ΑΟΑΝ – Χερσόνησος

ΠΟΑ – Επισκοπή

Χανιά – Πλατανιάς

Εργοτέλης – Γιούχτας

Ρεθυμνιακός – Πανακρωτηριακός

Νεάπολη – Τυμπάκι

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