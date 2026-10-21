Γ Εθνική: Πέρασε δεύτερος στη βαθμολογία ο ΑΟΑΝ

Με δύο τέρματα στις καθυστερήσεις ο ΑΟΑΝ επικράτησε εκτός έδρας με 3-1 της Επισκοπής στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την τέταρτη αγωνιστική στον δέκατο όμιλο της Γ’ Εθνικής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλατανιάς – ΠΟΑ 0-1
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
Νεάπολη – Ρεθυμνιακός 1-3
Γιούχτας – Χερσόνησος 4-0
Πανακρωτηριακός – Χανιά 1-2
Τυμπάκι – Εργοτέλης 2-1
Επισκοπή – ΑΟΑΝ 1-3
Βαθμολογία
1. Χανιά 12 (17-3)
2. ΑΟΑΝ 8 (7-3)
3. ΠΟΑ 8 (5-3)
4. Ρεθυμνιακός 7 (9-6)
5. Επισκοπή 7 (3-3)
6. Γιούχτας 6 (6-2)
7. Πανακρωτηριακός 5 (4-4)
8. Εργοτέλης 4 (7-7)
9. Τυμπάκι 4 (3-5)
10. Χερσόνησος 3 (3-13)
11. Πλατανιάς 1 (1-4)
12. Νεάπολη 0 (1-13)
Επόμενη αγωνιστική(25/10)
ΑΟΑΝ – Χερσόνησος
ΠΟΑ – Επισκοπή
Χανιά – Πλατανιάς
Εργοτέλης – Γιούχτας
Ρεθυμνιακός – Πανακρωτηριακός
Νεάπολη – Τυμπάκι