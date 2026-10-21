Γ Εθνική: Πέρασε δεύτερος στη βαθμολογία ο ΑΟΑΝ

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Με δύο τέρματα στις καθυστερήσεις ο ΑΟΑΝ επικράτησε εκτός έδρας με 3-1 της Επισκοπής στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την τέταρτη αγωνιστική στον δέκατο όμιλο της Γ’ Εθνικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλατανιάς – ΠΟΑ 0-1



Κυριακή 18 Οκτωβρίου



Νεάπολη – Ρεθυμνιακός 1-3



Γιούχτας – Χερσόνησος 4-0



Πανακρωτηριακός – Χανιά 1-2



Τυμπάκι – Εργοτέλης 2-1



Επισκοπή – ΑΟΑΝ 1-3

Βαθμολογία



1. Χανιά 12 (17-3)



2. ΑΟΑΝ 8 (7-3)



3. ΠΟΑ 8 (5-3)



4. Ρεθυμνιακός 7 (9-6)



5. Επισκοπή 7 (3-3)



6. Γιούχτας 6 (6-2)



7. Πανακρωτηριακός 5 (4-4)



8. Εργοτέλης 4 (7-7)



9. Τυμπάκι 4 (3-5)



10. Χερσόνησος 3 (3-13)



11. Πλατανιάς 1 (1-4)



12. Νεάπολη 0 (1-13)

Επόμενη αγωνιστική(25/10)

ΑΟΑΝ – Χερσόνησος



ΠΟΑ – Επισκοπή



Χανιά – Πλατανιάς



Εργοτέλης – Γιούχτας



Ρεθυμνιακός – Πανακρωτηριακός



Νεάπολη – Τυμπάκι