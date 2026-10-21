Ηράκλειο: Με "γερασμένα" περιπολικά οι αστυνομικοί – Επιστολή - παρέμβαση στον υπουργό

Με οχήματα που έχουν ξεπεράσει τα 200.000 χιλιόμετρα συνεχίζουν να περιπολούν οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο Κρήτης, όπως καταγγέλλει η τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Παρά τη θετική εξέλιξη της πρώτης παραλαβής σύγχρονου εξοπλισμού για τη νεοσύστατη Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μεσαράς, οι συνδικαλιστές ξεκαθαρίζουν ότι οι μεμονωμένες παρεμβάσεις δεν αρκούν, ζητώντας συνολικό σχεδιασμό και ένα νέο όχημα για τη μοναδική μόνιμη Διμοιρία Υποστήριξης του νησιού.

Η επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου:

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερωθήκαμε από τον Τύπο ότι η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην προμήθεια μεγάλου αριθμού οχημάτων για τις ανάγκες των Διμοιριών. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, η οποία δημιουργεί προσδοκίες για την ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών και τη βελτίωση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητάμε την κατανομή ενός νέου μεταφορικού οχήματος για τις ανάγκες της Διμοιρίας Υποστήριξης Ηρακλείου, της μοναδικής μόνιμης Διμοιρίας Υποστήριξης στην Κρήτη. Η συγκεκριμένη Διμοιρία καλείται να ανταποκρίνεται σε αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις και χρειάζεται ένα κατάλληλο και ασφαλές όχημα, το οποίο θα εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά του αστυνομικού προσωπικού και του αναγκαίου εξοπλισμού, καθώς και την άμεση και οργανωμένη επιχειρησιακή της ανάπτυξη.

Παράλληλα, ενημερωθήκαμε ότι τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η πρώτη παραλαβή οχημάτων και δικύκλων για τις ανάγκες λειτουργίας της νεοϊδρυθείσας Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μεσαράς.

Συγκεκριμένα, παραλήφθηκαν τρία SUV οχήματα, εκ των οποίων δύο έγχρωμα και ένα συμβατικό, καθώς και τρεις μοτοσικλέτες, δύο έγχρωμες και μία συμβατική. Επιπλέον, παραλήφθηκε ένα νέο μικρό μεταφορικό όχημα IVECO 20 θέσεων, για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των Διμοιριών.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό και θετικό πρώτο βήμα για την ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μεσαράς. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία αυτή και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στις ανάγκες των συναδέλφων μας, καθώς η ανανέωση του στόλου με σύγχρονα οχήματα και δίκυκλα συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ωστόσο, η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την πλήρη κάλυψη των αναγκών της νέας Υποδιεύθυνσης. Ειδικότερα, απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυσή της με τρία επιπλέον συμβατικά οχήματα και δύο έγχρωμες μοτοσικλέτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της και η αποτελεσματική αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής της Μεσαράς.

Την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ο στόλος των υπόλοιπων αστυνομικών υπηρεσιών του Ηρακλείου παραμένει γερασμένος, με οχήματα που έχουν διανύσει κατά πολύ περισσότερα από 200.000 χιλιόμετρα. Η κατάσταση αυτή καταδεικνύει την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη σταδιακή ανανέωση του στόλου, καθώς η αξιοπιστία και η καταλληλότητα των υπηρεσιακών οχημάτων συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια των συναδέλφων μας και την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, αναγνωρίζουμε και χαιρετίζουμε κάθε θετική πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρώτη αυτή παραλαβή, αλλά παράλληλα αναμένουμε τη συνέχιση της προσπάθειας, τόσο με την κατανομή νέου μεταφορικού οχήματος στη Διμοιρία Υποστήριξης Ηρακλείου όσο και με την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μεσαράς και των υπόλοιπων αστυνομικών υπηρεσιών.

Η ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας δεν μπορεί να περιορίζεται σε μεμονωμένες παρεμβάσεις. Απαιτούνται σταθερός προγραμματισμός, σύγχρονος εξοπλισμός και έμπρακτη μέριμνα για όλες τις υπηρεσίες και τους αστυνομικούς που καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, προς όφελος των συναδέλφων μας και της ασφάλειας των πολιτών.

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