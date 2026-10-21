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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Δεν μπόρεσε την ανατροπή κόντρα στον Πανιώνιο η Αναγέννηση

anagenisi
clock 19:54 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Αρκαλοχώρι, ο Πανιώνιος φαινόταν να κερδίζει εύκολα την Αναγέννηση, η οποία με τον Κογιώνη να κάνει εκπληκτικό παιχνίδι, επέστρεψε στο παιχνίδι, μη μπορώντας να φτάσει στην ολοκληρωτική ανατροπή. Έτσι ο “Ιστορικός” επικράτησε με 81-77 και έφτασε στο 4-0 στο γήπεδο που για πρώτη φορά επαιξε φέτος η Αναγέννηση ,για την 4η αγωνιστική της Elite League .

Η ομάδα του Νίκου Καραγιάννη προηγήθηκε με τρίποντο του Μπάρλου με +27 (50-77) στα 15” της 4ης περιόδου, και από εκεί και πέρα αποφάσισε να “φύγει” από το γήπεδο, πετυχαίνοντας μόνο ένα δίποντο με τον Γερομιχαλό (59-79) στο 33′. Οι γηπεδούχοι μην έχοντας τίποτα να χάσουν έτρεξαν ένα σερί 12-0, φτάνοντας στο 71-79 στο 4΄08”, ενώ με 2/2 βολές του Γιαννούλτση στα 47” έφτασαν στο 77-81. Μάλιστα έχασαν δυο ευκαιρίες να μειώσουν περαιτέρω.

Διαιτητές: Τεφτίκης-Αργυρούδης-Βαγγάλης (Μακρής)

Δεκάλεπτα: 19-24, 35-47, 50-74, 77-81

Αναγέννηση (Παπαδάκης): Στιούαρντ 9 (1), Αλεξιάδης 3 (1), Ιωακειμίδης 8 (2), Γιαννούλτσης 4, Πετράκης 6 (2), Ματσάγγος 9 (1), Μπράντλεϊ 7 (1), Κογιώνης 22, Πρέκας 9

Πανιώνιος (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 10 (1), Καρράς 2, Πιλάβιος 3 (1), Γερομιχαλός 17 (1), Χριστοφίλης 10 (2), Καμαριανός 3, Δενδρινός 9 (3), Μπάρλος 3 (1), Σταυρακούκας 8, Ουόλτερς 16 (1)

Η 4η αγωνιστική της Elite League:

Ψυχικό – Μέγαρα 64-61

Μαχητές Πειραματικό – Kronos 78-61

Αμύντας-Κόροιβος 79-78

Αναγέννηση -Πανιώνιος 77-81

Κομοτηνή- Παπάγου 67-71

Πέμπτη (22/10)

Πανερυθραϊκός-Σοφάδες (17:00)

Γλαύκος Εσπερος- ΑΓΕΧ (18:00)  

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