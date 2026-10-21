Η Αίγυπτος απορρίπτει την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης

Η Αίγυπτος απορρίπτει την επικύρωση του τουρκο-λιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης, προσθέτοντας ότι η επικύρωση αυτή δεν θα έχει καμία νομική ισχύ για το Κάιρο, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε σημερινή του ανακοίνωση.

Το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης ενέκρινε χθες το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο , το οποίο, σύμφωνα με δύο βουλευτές, θα οδηγήσει σε στρατηγικά πλεονεκτήματα σε θέματα οικονομίας, πολιτικής και εθνικής ασφάλειας και το οποίο ανατρέπει μια απόφαση του 2020 για τη διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Άγκυρα.

ΥΠΕΞ: Νομικά αβάσιμη και άκυρη η απόφαση της λιβυκής Βουλής για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Στην απόρριψη της απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, η οποία ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο προέβη η ελληνική κυβέρνηση, η οποία, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, κάνει λόγο για «μονομερή και νομικά αβάσιμη κοινοβουλευτική απόφαση».

«Η Ελλάδα απορρίπτει την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του ψευδεπίγραφου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Η απόφαση αυτή δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου, το οποίο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής.

Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Το μνημόνιο παραγνωρίζει, εξάλλου, τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση την UNCLOS και το διεθνές εθιμικό δίκαιο», αναφέρει το ΥΠΕΞ και συνεχίζει:

«Έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα έχει αποδείξει τον σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών κρατών. Καλούμε τη λιβυκή πλευρά να απόσχει από κάθε ενέργεια που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της και θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

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