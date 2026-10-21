Στήριξη Μέτσολα σε Ελλάδα και Κύπρο μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Στο πλευρό Ελλάδας και Κύπρου τάχθηκε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, έπειτα από την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Βεγγάζης.

«Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν. Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να βασίζονται στην αλληλεγγύη μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Μέτσολα, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Βόζεμπεργκ για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Υπονομεύει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Η τοποθέτηση της Ρομπέρτα Μέτσολα ήρθε σε συνέχεια τοποθέτησης της Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Ελίζας Βόζεμπεργκ, η οποία καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την ενέργεια της Λιβύης.

Ειδικότερα επεσήμανε ότι «αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και υπονομεύει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο» και συμπλήρωσε ότι «το μνημόνιο παραγνωρίζει τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση την UNCLOS και το διεθνές εθιμικό δίκαιο».

Η κα Βόζεμπεργκ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει άμεσα δράση κατά της ενέργειας της κύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Βεγγάζης, με σκοπό την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της.

Καταδικάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο οι ευρωομάδες της ΝΔ και του ΔΗΣΥ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η κοινή δήλωση των ευρωομάδων της Νέας Δημοκρατίας και του ΔΗΣΥ, καταδικάζοντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ειδικότερα, αναφέρουν ότι «αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και υπονομεύει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μάλιστα, καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση «να αναλάβει δράση άμεσα κατά της αρνητικής αυτής εξέλιξης, με ενιαία φωνή και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά, πολιτικά και οικονομικά μέσα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της».

Ολόκληρη η κοινή δήλωση των ευρωομάδων ΝΔ και ΔΗΣΥ

«Οι ευρωομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΔΗ.ΣΥ καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την έγκριση του άκυρου και ανυπόστατου Τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και υπονομεύει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η τήρηση των αρχών καλής γειτονίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση άμεσα κατά της αρνητικής αυτής εξέλιξης, με ενιαία φωνή και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά, πολιτικά και οικονομικά μέσα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της.

Ως μέλη της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αξιοποιήσουμε όλα τα θεσμικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να αναδείξουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, να κινητοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να διασφαλίσουμε ότι η υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων θα αποτελέσει σταθερή απόφαση της ευρωπαϊκής πολιτικής».

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