Πολιτική θύελλα στην Αθήνα μετά το «χτύπημα» από τη Βεγγάζη για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο

Μπαράζ επικρίσεων για την κυβερνητική εξωτερική πολιτική, τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά του πολιτικού φάσματος, έφερε η έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, με την κυβέρνηση, πάντως, να διαβεβαιώνει ότι η δυσμενής χθεσινή εξέλιξη δεν αναιρεί τις «εθνικές επιτυχίες» και να βρίσκει άμεση στήριξη - τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων - από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ομόφωνη έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου προκάλεσε έκδηλη ικανοποίηση στην Άγκυρα και έντονη ανησυχία στην Αθήνα, καθώς σηματοδοτεί τη μεταστροφή της στάσης της Λιβύης.

Υπενθυμίζεται ότι η λιβυκή Βουλή, η οποία πρόσκειται στον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, είχε απορρίψει στο παρελθόν τη συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο.

Η ανησυχία επιτείνεται, μάλιστα, καθώς η απόφαση ενισχύει το ενδεχόμενο να αποδειχθεί δύσκολη η ανατροπή των νέων δεδομένων, ακόμη και αν αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί στη Λιβύη.

Καταδίκη στο εξωτερικό, αμηχανία στο εσωτερικό

Το υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε σε υψηλούς τόνους χαρακτηρίζοντας εκ νέου το τουρκολιβυκό μνημόνιο «παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο» και διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία εμφανίζεται να ξεκινά αγώνα δρόμου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της απόφασης, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να επικοινωνεί ήδη με τους ομολόγους του στην Αίγυπτο και στην Κύπρο για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων.

Ως προς το εσωτερικό, όμως, καταγράφηκε αμηχανία, με τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να αποφεύγουν χθες να σχολιάσουν και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να επιχειρεί να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης παραδέχτηκε μεν ότι τα νέα από τη Βεγγάζη «δεν είναι μια ευχάριστη είδηση», αλλά υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι δεν αναιρούν τις εθνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών.

Με άμεσο και ηχηρό τρόπο αντέδρασαν, στο μεταξύ, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ξεκαθαρίζοντας ότι η συμφωνία είναι άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

Ομαδικά πυρά για «διπλωματικό φιάσκο» και «εθνικές ήττες»

Στο άκουσμα της είδησης από τη Λιβύη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης, αμφισβητώντας ευθέως την αποτελεσματικότητα των διπλωματικών χειρισμών της.

Η ΕΛ.Α.Σ χαρακτήρισε την απόφαση της Βουλής της Λιβύης «αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη» και διερωτήθηκε, αν αυτές είναι οι «ικανοποιητικές σχέσεις» με την Ανατολική Λιβύη για τις οποίες έκανε λόγο η κυβέρνηση. «Δυστυχώς, η χώρα επί Μητσοτάκη μετράει συνεχόμενες εθνικές ήττες», συμπλήρωσε.

Το ΠΑΣΟΚ, διά των Δημήτρη Μάντζου και Γιάννη Μανιάτη, κατήγγειλε ότι διαψεύδονται οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για θετική πορεία των διαπραγματεύσεων με τη Λιβύη και χαρακτήρισε τη διαχείριση του ζητήματος από το 2019 έως σήμερα «επικοινωνιακή, επιφανειακή και αντιφατική».

Για «ένα ακόμη σοβαρό φιάσκο» της εξωτερικής πολιτικής της ΝΔ μίλησε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, ενώ το ΚΚΕ υποστήριξε ότι η εξέλιξη «καταρρίπτει με πάταγο το κυβερνητικό αφήγημα ότι οι “ισχυρές συμμαχίες” της Ελλάδας δήθεν διασφαλίζουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Σαμαράς: Κοιμισμένοι κολυμπάμε στα δήθεν «ήρεμα νερά»

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος δήλωσε ότι οι εξελίξεις στη Λιβύη εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη «που συμφωνεί σε όλα μαζί του, αντί να τον έχει ήδη αποπέμψει».

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε δηκτικά τις διαβεβαιώσεις για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, λέγοντας: «Κι εμείς κοιμισμένοι, κολυμπάμε πάντα στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία».

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