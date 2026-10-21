Ιδιωτικοί Υπάλληλοι Ηρακλείου: Ψήφισμα - κόλαφος για την αποστολή του Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» στην εμπόλεμη ζώνη

Σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται οι εργαζόμενοι του Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» με τη διοίκηση του ΕΛΚΕΘΕ, μετά την κατηγορηματική άρνηση του πληρώματος να αποπλεύσει για 43ήμερη ερευνητική αποστολή στην εμπόλεμη ζώνη μεταξύ Κρήτης, Κύπρου και Ισραήλ.

Η απόφαση, που στηρίζεται από εργατικά σωματεία όπως η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, φέρνει στο φως σοβαρές καταγγελίες για «υπερήλικο και υποσυντήρητο» σκάφος, ανοίγοντας τη συζήτηση για την ασφάλεια των εργαζομένων έναντι επιχειρηματικών σχεδιασμών.

Το ψήφισμα της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΓΙΑ



ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου χαιρετίζει την απόφαση του πληρώματος του Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» να



αρνηθεί τη συμμετοχή του στην επικίνδυνη αποστολή που σχεδιάζεται από το ΕΛΚΕΘΕ, βάζοντας πάνω



απ’ όλα τη ζωή και την ασφάλειά του.



Καταγγέλλουμε τις πιέσεις και τις απαράδεκτες παρεμβάσεις που επιχειρούν να υποβαθμίσουν τους κινδύνους.

Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να γίνεται αναλώσιμος για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και τους ανταγωνισμούς τους.



Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, πρόκειται για ένα υπερήλικο και υποσυντήρητο πλοίο, που σχεδιάζεται να σταλεί για 43 ημέρες στη θαλάσσια περιοχή Κρήτης - Ισραήλ και Κύπρου - Ισραήλ, μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο πολεμικών επιχειρήσεων και ενεργειακών και γεωστρατηγικών ανταγωνισμών.

Η σχεδιαζόμενη αποστολή αφορά έρευνες για την πόντιση καλωδίων σε θαλάσσιες διαδρομές που



συνδέονται με τους ενεργειακούς και τηλεπικοινωνιακούς σχεδιασμούς στην περιοχή Κρήτης - Ισραήλ και



Κύπρου - Ισραήλ. Πρόκειται για σχεδιασμούς που υπηρετούν την κερδοφορία των επιχειρηματικών



ομίλων και οξύνουν τους ανταγωνισμούς, σε μια περιοχή που φλέγεται, αυξάνοντας τους κινδύνους για



τους λαούς και τους εργαζόμενους.

Την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει το εισόδημα των εργαζομένων, δεν θα δεχτούμε να θυσιάζονται και οι



ζωές τους για τα κέρδη των λίγων!



Απαιτούμε να μην πραγματοποιηθεί η επικίνδυνη αποστολή και να διασφαλιστούν η ασφάλεια, η υγεία



και τα δικαιώματα του πληρώματος και του επιστημονικού προσωπικού.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο πλήρωμα, στους ναυτεργάτες και στο επιστημονικό προσωπικό



του πλοίου!



Καμιά θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους.

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