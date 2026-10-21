Μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σε τροχαίο -Προσπάθησε να μην παρασύρει ηλικιωμένη

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, περίπου στις 13:30 ηλικιωμένη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο από σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών, μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να την αποφύγει.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον οδηγό στο εφημερεύον νοσοκομείο.

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