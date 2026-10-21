Καλοκαιρινός για ΒΟΑΚ: «Δεν πρέπει να βιαζόμαστε να πανηγυρίζουμε» – Τι προβλέπει η νέα μελέτη για την παράκαμψη Ηρακλείου

Στην επερχόμενη μελέτη των πρόσθετων έργων στην λεγόμενη «παράκαμψη Ηρακλείου» του ΒΟΑΚ αναφέρθηκε με δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μία μέρα μετά την επιβεβαίωση από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ότι ο Υπουργός Χρίστος Δήμας θα προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης τις αμέσως επόμενες ημέρες.



Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι «Δεν πρέπει να βιαζόμαστε να πανηγυρίζουμε. Το έργο δεν έχει γίνει αλλά πρόκειται να γίνει και κυρίως πρέπει να διασφαλιστεί η πραγματοποίησή του και αυτό είναι η άμεση μέριμνα μας» ενώ μιλώντας για την συνάντηση εργασίας που είχε μαζί με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών στις 20/10, σημείωσε ότι προηγήθηκε μεθοδική προετοιμασία η οποία αποτυπώθηκε στους πρόσθετους λόγους και στην Τεχνική Έκθεση που ενίσχυσαν την προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου στο Συμβούλιο της Επικρατείας: «Η χθεσινή συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών με τον Υπουργό κ. Δήμα, τον Υφυπουργό κ. Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα κ. Αναγνώπουλο, έφερε το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και το επιδιώκαμε μεθοδικά. Το προετοιμάζαμε και βρισκόμαστε στη θέση ώστε τις αμέσως ημέρες να δοθεί εντολή στον παραχωρησιούχο για την εκπόνηση της συνολικής μελέτης του συμπληρωματικού έργου για την λεγόμενη παράκαμψη Ηρακλείου. Αυτό γίνεται στην βάση των πρόσθετων λόγων και της Τεχνικής Έκθεσης που καταθέσαμε ενισχύοντας την προσφυγή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι απαιτήσεις είναι σαφώς ορισμένες και προδιαγραμμένες. Σε αυτή τη βάση έχει γίνει μια εργασία εκτίμησης και αξιολόγησης μεταξύ του Υπουργείου και του παραχωσιούχου. Τώρα όμως προχωράμε στο αποφασιστικό βήμα το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την πραγματοποίηση του έργου».



Επί της διαδικασίας, ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξήγησε ότι η νέα μελέτη θα οδηγήσει σε έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δηλαδή σε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και με τον τρόπο αυτό: «Tο συμπληρωματικό έργο συναρθρώνεται και στην πράξη εντάσσεται στο συνολικό έργο του ΒΟΑΚ. Για αυτές τις μελέτες ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα ανακοινωθεί επίσημα, όμως μπορεί κανείς να προσδιορίσει ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί ένα δωδεκάμηνο. Μακάρι αυτό να είναι πιο σύντομο, σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να καθυστερήσει ούτε μία μέρα και αυτό έχει να κάνει και με τον χρονισμό του συνολικού έργου του ΒΟΑΚ, αλλά και τον ειδικότερο χρονισμό του έργου στην λεγόμενη «παράκαμψη Ηρακλείου» που βεβαίως δεν είναι παράκαμψη. Όμως με τα έργα αυτά και εφόσον πραγματοποιηθούν έτσι όπως τα έχουμε σχεδιάσει, θα είναι ένα έργο το οποίο δεν θα μετριάζει απλώς τις επιπτώσεις από τη διαίρεση της πόλης αλλά θα ενώνει την πόλη, δηλαδή θα είναι ένα σημαντικότατο κυκλοφοριακό και περιβαλλοντικό έργο».





Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε ότι η μελέτη που θα ανατεθεί: «Αφορά το σύνολο του παράπλευρου δικτύου το οποίο εκατέρωθεν είναι περίπου 25 χιλιόμετρα. Είναι η βελτίωση των κόμβων. Είναι τα υδραυλικά έργα. Είναι, και εδώ κορυφώνεται το αντικείμενο, τα έργα των στεγάστρων τα οποία είναι συγκοινωνιακά έργα με μια περιβαλλοντική διάσταση. Έχουν την παράμετρο του πρασίνου όμως κυρίως είναι κόμβοι επάνω από τον ΒΟΑΚ. Και αυτό αν γίνει ως έργο θα είναι κάτι που θα χαρακτηρίζει και το Ηράκλειο, θα είναι ένα ταυτοτικό στοιχείο φυσιογνωμίας. Οι άνθρωποι μετά από 5, 10 χρόνια θα βλέπουν την πόλη και θα τη ζουν αλλά και στην εναέρια αποτύπωση της, με μια εικόνα που θα διαφέρει και θα είναι πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Κυρίως, το ζήτημα βεβαίως είναι το κυκλοφοριακό. Να μπορούμε να περνάμε από το νότο στο βορρά και από το βορρά στο νότο και να έχουμε την απαιτούμενη λειτουργικότητα. Η κατάσταση στο σημερινό ΒΟΑΚ μιλώντας για την αστική κινητικότητα είναι τελείως απαράδεκτη. Αυτό το τονίσαμε από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι ανεκτό να περνάμε από κάτω διαβάσεις οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν υδραυλικά έργα, δηλαδή οχετοί, οι οποίες πλημμυρίζουν και οι οποίες έχουν ύψος 1,80. Δεν είναι ευρωπαϊκή πόλη αυτή».

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