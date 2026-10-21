ΤΕΤ.21 Οκτ 2026 22:31
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ – Αντβέρπ 76-103: Ήττα- σοκ!

aek
clock 21:10 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Βαριά ήττα με σκορ 103-76 γνώρισε η ΑΕΚ στο κλειστό των άνω Λιοσίων από την Αντβέρπ για το BCL πραγματοποιώντας πολύ κακή εμφάνιση ειδικά στο β΄ μέρος.

Η Αντβέρπ είχε σε εκπληκτική βραδιά τους Τσικς (4/7 τρίποντα), Πακ (5/6 τρίποντα) και Κόουλμαν (4/9 τρίποντα) και κατάφερε να πάρει τα ηνία του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 25-25, 50-48, 62-76, 76-103

ΑΕΚ (Σάκοτα): Μπράουν 11 (5 ριμπάουντ), Νόλεϊ 23 (8/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 λάθη), Κατσίβελης 6 (1/7 σουτ, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης 8 (0/5 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 λάθη), Φλιώνης 8 (2), Λεκαβίτσιους 6, Γουίλιαμς 8 (2), Τζόσεφ 4 (8 ριμπάουντ), Τσαλμπούρης 2

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΑΕΚ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis