ΑΕΚ – Αντβέρπ 76-103: Ήττα- σοκ!

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Βαριά ήττα με σκορ 103-76 γνώρισε η ΑΕΚ στο κλειστό των άνω Λιοσίων από την Αντβέρπ για το BCL πραγματοποιώντας πολύ κακή εμφάνιση ειδικά στο β΄ μέρος.

Η Αντβέρπ είχε σε εκπληκτική βραδιά τους Τσικς (4/7 τρίποντα), Πακ (5/6 τρίποντα) και Κόουλμαν (4/9 τρίποντα) και κατάφερε να πάρει τα ηνία του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 25-25, 50-48, 62-76, 76-103

ΑΕΚ (Σάκοτα): Μπράουν 11 (5 ριμπάουντ), Νόλεϊ 23 (8/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 λάθη), Κατσίβελης 6 (1/7 σουτ, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης 8 (0/5 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 λάθη), Φλιώνης 8 (2), Λεκαβίτσιους 6, Γουίλιαμς 8 (2), Τζόσεφ 4 (8 ριμπάουντ), Τσαλμπούρης 2