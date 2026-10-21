Επιμελητήριο Ηρακλείου – ΟΛΗ: Στο τραπέζι τα τέλη κρουαζιέρας και η ενίσχυση της τοπικής αγοράς

Οι εξελίξεις και οι προοπτικές της κρουαζιέρας στο Ηράκλειο βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου μεταξύ του Προέδρου του, κ. Βαγγέλη Καρκανάκη, και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΗ, κ. Μηνά Παπαδάκη, σε συνέχεια σχετικής επιστολής του Επιμελητηρίου.

Ο κ. Καρκανάκης μετέφερε τους προβληματισμούς της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας για τις αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων, ζητώντας μια ισορροπημένη πολιτική που θα στηρίζει την ανάπτυξη του λιμανιού και θα διασφαλίζει τη διαχρονική ανταγωνιστικότητά του ως προορισμού κρουαζιέρας. Επανέφερε επίσης το αίτημα συμμετοχής εκπροσώπου του Επιμελητηρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΗ, έστω χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά με δικαίωμα λόγου, ώστε να εκφράζονται πιο άμεσα οι απόψεις των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών χρηστών του λιμανιού. Στις προτάσεις που κατέθεσε ο ο κ. Καρκανάκης συμπεριλαμβάνεται και η προσπάθεια για διεύρυνση του χρόνου ελλιμενισμού των κρουαζιερόπλοιων στο Λιμάνι του Ηρακλείου, που θα επέτρεπε την παραμονή των επισκεπτών περισσότερη ώρα στην πόλη και τα καταστήματά της και προς της κατεύθυνση αυτή δήλωσε την πρόθεση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου να αναλάβει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδάκης υπογράμμισε ότι η κρουαζιέρα στο Ηράκλειο ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, με σημαντική συμβολή των συστηματικών προσπαθειών της Διοίκησης του ΟΛΗ. Η μικρή κάμψη του 2026 αποδίδεται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες, όπως ο πόλεμος στην περιοχή του Κόλπου και η επιβολή του τέλους κρουαζιέρας, που οδήγησαν εταιρείες σε αλλαγές δρομολογίων, επηρεάζοντας γενικότερα τα λιμάνια του Αιγαίου.

Επισήμανε ακόμη ότι η νέα τιμολογιακή πολιτική του ΟΛΗ, η οποία εφαρμόζεται ήδη από την 1η Απριλίου 2026, προβλέπει σημαντικές ποσοτικές εκπτώσεις, αλλά και μειώσεις τελών έως και 50% κατά τους χειμερινούς μήνες, με στόχο την ανταγωνιστικότητα και την επιμήκυνση της περιόδου κρουαζιέρας. Για το 2027 αναμένεται αύξηση των αφίξεων, ενώ η λειτουργία του νέου αεροδρομίου αναμένεται να δώσει πρόσθετη ώθηση στην ανάπτυξη του προορισμού και να ενισχύσει το homeporting στο λιμάνι μας.

Σχετικά με την εκπροσώπηση των χρηστών του λιμένα, ο κ. Παπαδάκης σημείωσε ότι το αρμόδιο θεσμικό όργανο για την έκφραση των απόψεών τους είναι το Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί φορείς. Τόνισε επίσης τη σημασία ανάπτυξης δράσεων στην πόλη, τουριστικών διαδρομών προς την ενδοχώρα και αγοράς τοπικών προϊόντων, ώστε το Ηράκλειο να καταστεί ελκυστικότερος προορισμός και να ενισχυθεί η τοπική οικονομία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Τουριστικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Κώστας Κουρκουνάκης, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Πέτρος Λυδατάκης και Δράκος Μαραγκάκης, οι οποίοι έθεσαν και ζητήματα τελών για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι.

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