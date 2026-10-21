Στη Βουλή ο «κόφτης» στα social media για ανηλίκους έως 15 ετών – Ψηφοφορία την Πέμπτη

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται προς ψήφιση, αύριο Πέμπτη, το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, μέσω του οποίου μπαίνει σε εφαρμογή ο «κόφτης» στα social media για τους ανήλικους έως 15 ετών.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα social media



Η ψήφιση του νομοσχεδίου αναμένεται αργά το βράδυ της Πέμπτης 22/10, ενώ στόχος είναι το μέτρο να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027. Παρά το γεγονός ότι άπαντες συμφωνούν στην ανάγκη να υπάρξει προστασία των παιδιών από τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, έδειξε ότι δεν είναι δυνατόν να εξευρεθούν οι απαραίτητες συναινέσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αντιπολίτευση επιμένει να διαφωνεί στην οριζόντια απαγόρευση, ενώ ταυτόχρονα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και τις δυνατότητες παράκαμψης και μετακίνησης των παιδιών σε άλλες πλατφόρμες.

KKE και Πλεύση Ελευθερίας



Υπό αυτό το πρίσμα, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν υπερ του νομοσχεδίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ και η «Νίκη» θα τοποθετηθούν αναλυτικά στην Ολομέλεια της Βουλής. Με αυτά τα δεδομένα ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος εξαπέλυσε τα βέλη του στην αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για κόντοφθαλμη αλλά και μικροπολιτική τακτική καθώς όπως είπε εξυπηρετούν τα «παιχνίδια» των κολοσσών της τεχνολογίας που δεν θέλουν να συμμορφωθούν. Παρόλα αυτά ο κ. Σκέρτσος ζήτησε από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου να σκεφτούν εκ νέου τη στάση τους ψηφίζοντας θετικά στο νομοσχέδιο, προκειμένου όπως είπε να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας προς την κοινωνία.

Σκέρτσος για ΠΑΣΟΚ



Μάλιστα απευθυνόμενος προσωπικά στο ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στη Χαριλάου Τρικούπη μία «στείρα αντιπολιτευτική» τακτική, προσθέτοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει ψηφίσει μια σειρά από θετικές πρωτοβουλίες για την προστασία των ευάλωτων και ιδίως των παιδιών. «Μας κάνετε μια ισοπεδωτική κριτική ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Εσείς είστε αυτοί που δεν έχετε κάνει τίποτα, διότι εσείς δεν έχετε ψηφίσει καμία από αυτές τις ρυθμίσεις που έχουμε φέρει για την προστασία των ευάλωτων!», σχολίασε σκωπτικά ο Άκης Σκέρτσος. Παράλληλα εξαπέλυσε τα πυρά του στην Πλεύση Ελευθερίας, καθώς την αποκάλεσε «Πλεύση Ανελευθερίας και Ανευθυνότητας», αλλά και εναντίον του ΚΚΕ, κατηγορώντας τον Περισσό πως «καταψηφίζει ένα νομοσχέδιο που θέτει κανόνες και πρόστιμα σε εταιρείες κολοσσούς, ενώ βγάζει λογύδρια για τον παγκόσμιο καπιταλισμό και τις εταιρείες που «πίνουν το αίμα του λαού»». Από τα πυρά του δεν ξέφυγαν ούτε και τα κόμματα που κινούνται στα δεξιά της ΝΔ λέγοντας ότι όσα κόμματα ομνύουν στο όνομα της προστασίας της οικογένειας, όταν έρχεται η ώρα, δεν λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της. Σημειώνεται ότι ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης κατά την τοποθέτησή του κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση δεν νομοθετεί για να προστατεύσει τα παιδιά, αλλά «τον εαυτό της», και έκανε λόγο για εργαλειοποίηση της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο με επικοινωνιακά και εκλογικά κριτήρια. Μάλιστα ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στην πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ηλικιακά διαβαθμισμένη προστασία των ανηλίκων.

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