Τραγωδία στην Κρήτη: Πέθανε ο 22χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στο Ρέθυμνο

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου ο θάνατος του 22χρονου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το τροχαίο σημειώθηκε έξω από γνωστό ξενοδοχείο του Ρεθύμνου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε αρχικά διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, παρά την πολυήμερη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά του.

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