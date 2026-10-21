Μενέλαος Μποκέας: Στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το Σχέδιο Πόλης στον Μεγάλο Λάκκο

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το Σχέδιο Πόλης του Μεγάλου Λάκκου βρέθηκαν ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας και η Δικηγόρος του Δήμου, Χριστίνα Κοκκινάκη.

Η παρουσία του Μενέλαου Μποκέα και η παρέμβασή του κατά την εκδίκαση της υπόθεσης υπογραμμίζουν τη σημασία που αποδίδει η δημοτική αρχή στην εξεύρεση λύσης για τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση του πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, η δικηγόρος του Δήμου, Χριστίνα Κοκκινάκη αφού παρουσίασε το ιστορικό της υπόθεσης και τα νομικά επιχειρήματα του Δήμου Μαλεβιζίου, κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα, το οποίο επεξεργάστηκε η προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου, Αφροδίτη Κοτσιφάκη σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Βαγγέλη Παρασύρη. Στο υπόμνημα περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία της υπόθεσης και η νομική τεκμηρίωση του αιτήματος του Δήμου για τη συνέχιση της σύμβασης.

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Εφόσον γίνει δεκτή η προσφυγή του Δήμου Μαλεβιζίου, θα ανοίξει ο δρόμος για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της Πολεοδομικής Μελέτης του Μεγάλου Λάκκου, η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα επί σειρά ετών, εξαιτίας διαδοχικών γραφειοκρατικών παθογενειών και ταυτόχρονα θα ανοίξει το δρόμο για την κύρωση του Σχεδίου Πόλης της περιοχής.

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