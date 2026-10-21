Δήμος Βιάννου: Τιμητική διάκριση για την συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης ζωής

Μια σημαντική τιμητική διάκριση για τον Δήμο Βιάννου και τον Δήμαρχο Παύλο Μπαριτάκη, αυτή τη φορά στον τομέα της πρόληψης και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.



Συγκεκριμένα ο Δήμος Βιάννου τιμήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, κατά την τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Πρόληψης, στο πλαίσιο του επιτυχημένου προγράμματος «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης, για την ουσιαστική συμβολή του στην ενίσχυση της πρόληψης και τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους πολίτες, μέσα από την προμήθεια και την αξιοποίηση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED).

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Βιάννου είναι ο μοναδικός που δεν έχει μείνει στην τοποθέτηση μόνο των απινιδωτών που παρέχονται από το Πρόγραμμα, που έχει ως στόχο την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών καρδιακής ανακοπής, αλλά έχει ήδη τοποθετήσει τόσους απινιδωτές, ώστε η αναλογία ανά κάτοικο να είναι 1 προς 500, με στόχο στο άμεσο μέλλον να τοποθετηθούν τόσοι απινιδωτές, προκειμένου να αντιστοιχεί ένας ανά 300 κατοίκους.







«Η πολύ τιμητική βράβευση αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλεται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και επιβράβευση της συνεργασίας του Δήμου μας με την Περιφέρεια Κρήτης.



Ως Δημοτική Αρχή δε σταθήκαμε μόνο στους απινιδωτές που προσφέρει το πρόγραμμα, αλλά συνεχίσαμε με δική μας χρηματοδότηση, αγοράσαμε και άλλους, τοποθετώντας τους σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς του Δήμου μας.

Σήμερα σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, είμαστε ο μοναδικός Δήμος που έχει έναν απινιδωτή ανά 500 κατοίκους και στόχος μας είναι να έχουμε ως το 2027 έναν απινιδωτή ανά 300 κατοίκους», επισήμανε ο Δήμαρχος Βιάννου που δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την Περιφέρεια Κρήτης και τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και Εποπτεύοντα των τομέων Υγείας και Κινητών Μονάδων Γιώργο Πιτσούλη, επισημαίνοντας τη σημασία της ύπαρξης προγραμμάτων όπως η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου, το Πρόγραμμα «Ζωή», η Κινητή Μονάδα Οδοντιατρικής, το Πρόγραμμα κινητού καρδιογράφου κ.α. που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες Υγείας στους πολίτες και ειδικά στην ενδοχώρα και σε χωριά που έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη.

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Αναφερόμενος δε στο Πρόγραμμα «Ζωή» σημείωσε πως είναι πολύτιμο γιατί ακόμη και μια ζωή να σωθεί, είναι κάτι που πραγματικά αξίζει να στηρίζεται και να αναπτύσσεται.

Παράλληλα ο Δήμαρχος Βιάννου, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον αντιδήμαρχο Βιάννου κ. Μιχάλη Παπαδήμα, που ως αρμόδιος για θέματα Υγείας, υλοποιεί τις δράσεις και τις ανάλογες ενέργειες στο Δήμο και που συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες Υγείας, «τρέχοντας» τα προγράμματα Υγείας και ειδικά το Πρόγραμμα «Ζωή» για το οποίο έχει την απόλυτη ευθύνη στο Δήμο Βιάννου.

«Φυσικά η διάκριση αυτή αποτελεί και το αποτέλεσμα της ομαδικής προσπάθειας που γίνεται από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου, το οποίο αφενός στηρίζει τις ενέργειες οι οποίες υλοποιούνται, αφετέρου συνεχίζει με θέρμη την προσπάθεια που καταβάλλεται για τη βελτίωση των παροχών Υγείας προς τους πολίτες, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της ασφάλειας και της ποιότητα ζωής», κατέληξε ο κ. Μπαριτάκης.

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