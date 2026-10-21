Κρήτη: Νέες εκπαιδευτικές δράσεις για την ποιότητα του ελαιολάδου «Κρήτη/Kriti» ΠΓΕ – Οι ημερομηνίες και οι περιοχές

Νέο κύκλο εκπαιδευτικών συναντήσεων με αντικείμενο την ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου «Κρήτη/Kriti» ΠΓΕ διοργανώνουν η Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), σε συνεργασία με τους Δήμους Αγίου Βασιλείου και Ηρακλείου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».



Το πρόγραμμα των ενημερώσεων

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Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 (Δήμος Αγίου Βασιλείου): Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Σπηλίου, στις 17:00, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

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Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 (Δήμος Ηρακλείου): Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Κάτω Ασιτών, στις 17:00, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κάτω Ασιτών.



Το πρόγραμμα εστιάζει στις παραμέτρους ποιότητας και τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές (άρδευση, λίπανση, κλάδεμα, φυτοπροστασία και διαχείριση ελαιώνα). Παράλληλα, εξετάζονται η συγκομιδή, η μεταφορά, η ελαιοποίηση, η αποθήκευση και η τυποποίηση, με έμφαση στην αποφυγή επιμολύνσεων από υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ορυκτέλαια. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν επίσης επίδειξη οργανοληπτικής αξιολόγησης και γευσιγνωσίας.



Ολοκλήρωση δράσεων σε Ρέθυμνο, Φαιστό, Χερσόνησο και Πλατανιά



Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν αντίστοιχες δράσεις για ελαιουργούς, τυποποιητές και παραγωγούς, σε συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, του ΕΛΜΕΠΑ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Στον Δήμο Φαιστού συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Μανιουδάκης, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ζαρού Μάρκος Παπαδογιαννάκης, ο Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαρού Εμμανουήλ Ρομπογιαννάκης και ο Πρόεδρος Τ.Κ. Μακρών Εμμανουήλ Ταμπακάκης. Στον Δήμο Χερσονήσου παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Σπύρος Μακράκης, ο Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής Γιάννης Κυπριωτάκης και ο Πρόεδρος Δικτύου Κρητικού Ελαιολάδου Μανόλης Φραγκάκης. Στον Δήμο Πλατανιά έδωσαν το παρών ο Αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τζεδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Πρωτογενούς Τομέα με τον Τουρισμό Σπύρος Μπαλαντίνος, ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Καλαϊτζάκης και ο Πρόεδρος της ΚΕ.ΔΗ.Π. Αντώνιος Καπνισάκης. Μεταξύ των ομιλητών, η Τεχνολόγος Γεωπονίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Φωτεινή Σηφακάκη ανέλυσε τις διαδικασίες ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης ΠΟΠ/ΠΓΕ.



Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρου Τζεδάκη



«Οι εκπαιδευτικές δράσεις για το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο "Κρήτη/Kriti" ΠΓΕ συνεχίζονται σε κάθε γωνιά του νησιού. Η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει σταθερά στη γνώση, αναβαθμίζοντας την ποιότητα και αναδεικνύοντας το ελαιόλαδό μας στην κορυφή των διεθνών αγορών».



Τις δράσεις υποστηρίζουν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, ο Σύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης, ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, το Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου, ο Σύλλογος Ελαιουργών Ν. Ηρακλείου και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ελαιουργείων Ν. Χανίων.

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