Στο Ηράκλειο ο Θανάσης Κοντογεώργης: Όλο το πρόγραμμα της διήμερης επίσκεψης του Υφυπουργού

Διήμερη επίσημη επίσκεψη στο Ηράκλειο πραγματοποιεί από αύριο, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης.

Στην ατζέντα του κυβερνητικού στελέχους περιλαμβάνονται κρίσιμες συσκέψεις για την περιφερειακή ανάπτυξη της Κρήτης, κομματικές συναντήσεις, καθώς και ομιλία σε εξειδικευμένο φόρουμ για τους υδάτινους πόρους.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης αναλυτικά:



Το βάρος στην περιφερειακή ανάπτυξη και τις υποδομές

Η πρώτη ημέρα της επίσκεψης, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει στις 18:00 με κομματικό χαρακτήρα, καθώς ο κ. Κοντογεώργης θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της οργάνωσης.

Αμέσως μετά, στις 19:00, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, όπου θα λάβει χώρα ευρεία σύσκεψη για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της Περιφέρειας. Στη συνάντηση, η οποία θεωρείται κομβικής σημασίας για την πορεία των δημόσιων επενδύσεων στο νησί, θα συμμετάσχουν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, η Γενική Γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΠΑ, Κατερίνα Οικονόμου, ο Διευθυντής της Μονάδας ΣΔΙΤ, Νίκος Σέργης, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας Υπηρεσίας Διαχείρισης.



Κεντρικός ομιλητής στο Creta WATER Forum 2026

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό θα στρέψει την προσοχή του σε ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα της Μεγαλονήσου: τη διαχείριση του νερού και την κλιματική θωράκιση.



Στις 10:45, ο κ. Κοντογεώργης θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Creta WATER Forum 2026, το οποίο διεξάγεται στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου. Η παρουσία του αναμένεται να αναδείξει τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα δίκτυα υποδομών και τις στρατηγικές βιωσιμότητας που αφορούν τους υδάτινους πόρους της Κρήτης τα επόμενα χρόνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αγροτικό πετρέλαιο: Από την 1η Νοεμβρίου η απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ απευθείας στην αντλία

Τι αλλάζει στη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων – Τι αναφέρει το νομοσχέδιο