Αυτό το γλυκό γίνεται σε 10' και εξαφανίζεται σε 2'! (Συνταγή)

Αν ψάχνετε ένα γρήγορο, οικονομικό και δροσερό επιδόρπιο που φτιάχνεται με υλικά που υπάρχουν ήδη σε κάθε κουζίνα, αυτή η συνταγή θα γίνει η αγαπημένη σας. Αυτή η ανάλαφρη κρέμα βανίλιας με λεμόνι συνδυάζει τη μεταξένια υφή με τη ζωντανή, οξύθυμη φρεσκάδα των εσπεριδοειδών, χωρίς να χρειάζεται αυγά ή πολύπλοκες τεχνικές.

Γιατί ξεχωρίζει αυτή η συνταγή;

Χρειάζονται μόλις 10 λεπτά από τη στιγμή που θα πιάσετε την κατσαρόλα μέχρι να μοιράσετε το γλυκό στα μπολ.



Η χρήση του κορν φλάουρ δίνει βελούδινο αποτέλεσμα, χωρίς το βάρος που έχουν οι κλασικές κρέμες με κρόκους αυγών.



Το ξύσμα και ο φρέσκος χυμός λεμονιού, που προστίθενται στο τέλος, κρατούν αναλλοίωτα τα φυσικά τους έλαια, προσφέροντας ένα μοναδικό ξύπνημα των αισθήσεων.

Τα μυστικά της επιτυχίας

Το παν για τέλεια υφή είναι το συνεχές ανακάτεμα σε μέτρια φωτιά, ώστε να μην σβολιάσει το κορν φλάουρ. Μόλις η κρέμα πήξει και βγάλει τις πρώτες φουσκάλες, αποσύρετε αμέσως και ρίχνετε τον χυμό.

Έτσι, το λεμόνι «κόβει» ευχάριστα τη γλυκύτητα, αφήνοντας μια clean και δροσερή επίγευση.



Σερβίρεται ιδανικά σε γυάλινα ποτήρια, σκέτη, ή γαρνιρισμένη με τριμμένο μπισκότο και λίγο επιπλέον ξύσμα για αντίθεση στις υφές. Είναι το τέλειο κλείσιμο για ένα γεύμα ή μια γρήγορη λιγούρα της στιγμής!

Η συνταγή:

Υλικά

• 500 ml γάλα (πλήρες ή ελαφρύ)



• 100 ml κρέμα γάλακτος (για πιο ανάλαφρη υφή, μπορείτε να βάλετε μισό-μισό γάλα και κρέμα, σύμφωνα με τα μυστικά για την κρέμα)



• 80 γρ. ζάχαρη



• 45 γρ. κορν φλάουρ



• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας (ή 2 βανιλίνες)



• Ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι



• 2 κ.σ. χυμό φρέσκου λεμονιού

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Εκτέλεση step-by-step

1. Σε μια μικρή κατσαρόλα και πριν ανάψετε το μάτι, ρίχνετε το κορν φλάουρ, τη ζάχαρη, το ξύσμα λεμονιού και τη βανίλια. Προσθέτετε σταδιακά το κρύο γάλα και την κρέμα γάλακτος, ανακατεύοντας συνεχώς με ένα σύρμα μέχρι να διαλυθεί εντελώς το κορν φλάουρ και να μην υπάρχουν σβόλοι.



2. Τοποθετείτε την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Ανακατεύετε συνεχώς και απαλά με το σύρμα, φτάνοντας μέχρι τον πάτο της κατσαρόλας για να μην κολλήσει. Σε περίπου 5–7 λεπτά η κρέμα θα αρχίσει να πήζει και να βγάζει φουσκάλες.



3. Μόλις πήξει, αποσύρετε αμέσως την κατσαρόλα από τη φωτιά. Προσθέτετε τον χυμό λεμονιού και ανακατεύετε γρήγορα. Ο χυμός μπαίνει πάντα στο τέλος για να διατηρήσει η κρέμα τη φρεσκάδα και την ένταση του αρώματός της.



4. Μοιράζετε τη ζεστή κρέμα σε 4 ατομικά μπολάκια ή ποτήρια.

Tip: Αν θέλετε να την καταναλώσετε κρύα, καλύψτε την επιφάνειά της με διάφανη μεμβράνη (να εφάπτεται στην κρέμα) για να μη σχηματιστεί πέτσα, και βάλτε τη στο ψυγείο.

Μπορείτε να τη γαρνίρετε με επιπλέον ξύσμα λεμονιού, τριμμένο μπισκότο ή λίγα φρέσκα φύλλα δυόσμου.

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