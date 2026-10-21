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Άννα Βίσση: Δίνει μηνιαία αποζημίωση στους μουσικούς της μετά την αναβολή έναρξης στο Αθηνών Αρένα

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clock 17:00 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε μια κίνηση που ξεχωρίζει για τα δεδομένα της νυχτερινής διασκέδασης φέρεται να προχώρησε η Άννα Βίσση, αποφασίζοντας να στηρίξει οικονομικά τους μουσικούς της, παρά το γεγονός ότι δεν θα συνεργαστούν μαζί της τη φετινή σεζόν. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών στο «Αρένα», όπου σχεδίαζε να εμφανιστεί, ανατρέπει τον προγραμματισμό, με την τραγουδίστρια να επιλέγει, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, να καταβάλει ένα μηνιαίο ποσό σε κάθε μέλος της μπάντας της.

Το ύψος της αποζημίωσης δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο η συγκεκριμένη κίνηση θεωρείται ασυνήθιστη στον χώρο, καθώς οι μουσικοί που έχουν συμφωνήσει να εργαστούν σε ένα νυχτερινό κέντρο συνήθως μένουν ελεύθεροι να αναζητήσουν άλλες συνεργασίες, όταν το πρόγραμμα ακυρώνεται ή αναβάλλεται.

Η Άννα Βίσση φέρεται να θεώρησε ότι από τη στιγμή που οι μουσικοί είχαν δεσμευτεί για τη συνεργασία τους, θα έπρεπε να λάβουν κάποια οικονομική στήριξη για τη σεζόν που χάθηκε. Παράλληλα, τους έδωσε τη δυνατότητα να εργαστούν όπου επιθυμούν μέχρι να συναντηθούν ξανά, όταν το νέο επαγγελματικό της εγχείρημα θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει.

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