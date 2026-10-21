Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας - Ένταση στην Ομόνοια και 25 προσαγωγές

Με την επιστροφή των διαδηλωτών στα Προπύλαια και τη σταδιακή αποχώρησή τους ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα διαδήλωσαν στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε σε αρκετές πόλεις της χώρας.

Μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν λίγο πριν τις 12:00 στα Προπύλαια. Για τις διεκδικήσεις τους, μίλησαν από την εξέδρα που είχε στηθεί, ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, μαθητής από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, η πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου της Φιλοσοφικής Σχολής, εκπρόσωπος της Ένωσης, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, καθώς και εκπρόσωπος των σχολικών νοσηλευτών.

Η πορεία, η οποία ξεκίνησε από τα Προπύλαια, κατευθύνθηκε αρχικά προς την πλατεία Συντάγματος και στη συνέχεια, ο κύριος όγκος της κινητοποίησης πραγματοποίησε αναστροφή και κατέληξε εκ νέου στο Πανεπιστήμιο, όπου και διαλύθηκε ειρηνικά. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) με 24ωρη απεργία, η ΟΛΜΕ και η ΑΔΕΔΥ με στάσεις εργασίας, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, οι Νοσοκομειακοί Γιατροί (ΟΕΝΓΕ), το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και συνταξιουχικές οργανώσεις.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων είναι η άμεση αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη δημόσια εκπαίδευση, η ουσιαστική στήριξη της φοιτητικής μέριμνας και στέγασης απέναντι στο δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης, η κάλυψη των χιλιάδων οργανικών κενών σε εκπαιδευτικούς, η μονιμοποίηση των αναπληρωτών, καθώς και η διασφάλιση σύγχρονων και ασφαλών σχολικών υποδομών. Αυτή την ώρα, η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες (Πανεπιστημίου, Σταδίου, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας) αποκαθίσταται σταδιακά.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας, μετά την ολοκλήρωση της πανεκπαιδευτικής συγκέντρωσης στα Προπύλαια και την πορεία στο Σύνταγμα, η οποία διαλύθηκε στην Ομόνοια.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το συλλαλητήριο διεξήχθη ειρηνικά και μόνο στο τέλος δημιουργήθηκε ένταση στην πλατεία Ομονοίας.

Εκεί, ομάδα νεαρών επιχείρησε να μετακινήσει ένα κάδο απορριμμάτων και πέταξαν πέτρες εναντίον διμοιρία των ΜΑΤ. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την αστυνομία, τους απώθησαν κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών και το επεισόδιο δεν πήρε έκταση. Κατά τους προληπτικούς ελέγχους πριν από τη συγκέντρωση και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, από τις αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο της Αθήνας έγιναν συνολικά 25 προσαγωγές.

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