''Βόμβα'' στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθη ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.





Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση που ερευνά ο αθλητικός εισαγγελέας, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ και ακόμη πέντε πρόσωπα να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) ο Βαγγέλης Λιόλιος, μετά από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του από τον αθλητικό εισαγγελέα που ερεύνησε γεγονότα στο ελληνικό μπάσκετ.

Εκτός από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, συνελήφθησαν ακόμα δύο άτομα, από τα συνολικά έξι για τα οποία εκδόθηκαν εντάλματα.

Η τρίμηνη εισαγγελική έρευνα έγινε από τον Εισαγγελέα Αθηνών, Αποστόλη Γραμμένο.

Η ποινική δίωξη κατά περίσταση αφορά στα αδικήματα της δωροδοκίας – δωροληψίας στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για δικογραφία στημένων αγώνων της Α κατηγορίας και άλλων κατηγοριών τουλάχιστον την τελευταία πενταετία.

Μέσα στη δικογραφία φέρεται πως περιλαμβάνονται καταγγελίες παραγόντων ενώ κατά τη διάρκεια κατοίκον ερευνών βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά που δεν δικαιολογούνται και δεν συνάδουν με το οικονομικό τους προφίλ.

Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί σε τακτικό ανακριτή που εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης με τη σύμφωνη γνώμη του αθλητικού εισαγγελέα Και ενδεχομένως και αύριο να οδηγηθούν ενώπιον του οι συλληφθέντες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπάσκετ: «Διέλυσε» τη Ρόστοκ ο Άρης -3/3 για τη Μύκονο