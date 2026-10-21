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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΠΑΣΟΚ και επισήμως η Μυρτώ Κοροβέση – Τι συζήτησαν με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Κοροβέση
clock 15:22 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ένταξη της Μυρτώς Κοροβέση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνάντησε το μεσημέρι την ανεξάρτητη βουλευτή που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και την καλωσόρισε στη Κ.Ο του κόμματός του.

«Είναι μια νέα γυναίκα, πολιτικός και επιστήμονας, με διάθεση για προσφορά σε έναν κρίσιμο αγώνα που έχουμε να δώσουμε, τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Είμαστε σε μια συγκυρία, η οποία δείχνει ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Προκλήσεις για καλύτερες ευκαιρίες, για καλύτερη ζωή. Προκλήσεις για ισχυρό κοινωνικό κράτος, για δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία για όλους. Προκλήσεις για το κορυφαίο ζήτημα της εποχής που είναι η στέγαση.

Σε όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την πολιτική αλλαγή και χαίρομαι που η Μυρτώ επέλεξε τον αγώνα αυτόν, να τον δώσουμε μαζί στις επόμενες εθνικές εκλογές», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Από τη πλευρά της η Μυρτώ Κοροβέση μίλησε για ιστορική συγκυρία και πως η πολιτική αλλαγή είναι απαραίτητη. «Είναι απαραίτητη για όλες τις γενιές, είναι απαραίτητη για τη δική μου γενιά, τη νέα γενιά. Γι' αυτό συμπαρατάσσομαι, ενώνω τις δυνάμεις μου και με κάθε δύναμη που διαθέτω, θα δώσω τον αγώνα για να διαμορφώσουμε μια χώρα που μας χωράει» , ανέφερε η κα Κοροβέση.

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