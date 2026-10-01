Κριστίνα Άπλγκεϊτ: «Δεν έχω σκλήρυνση κατά πλάκας»

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ τα τελευταία πέντε χρόνια μιλούσε ανοιχτά για τη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, αποκάλυψε πως η διάγνωση που είχε λάβει το 2021 ήταν λανθασμένη.

Η ηθοποιός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα και εξουθενωτικά συμπτώματα, χωρίς πλέον να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει στον οργανισμό της.

«Μπήκε στο δωμάτιό μου και μου είπε: “Συγχαρητήρια, δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας”. Εγώ όμως δεν χάρηκα καθόλου. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν τόσο χαρούμενοι», περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια.

«Το ότι διαπιστώθηκε πως η διάγνωση ήταν λανθασμένη δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έγινα καλά. Δεν έχω γίνει καλύτερα, Τζέιμι! Αν μη τι άλλο, έχω χειροτερέψει. Επομένως, βρίσκομαι ξανά στο σημείο μηδέν, χωρίς να ξέρω τι μου συμβαίνει. Οι γιατροί μου θα πρέπει τώρα να ερευνήσουν τι ακριβώς συμβαίνει από το 2021 και γιατί συνέβη όλο αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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