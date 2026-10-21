O Τραμπ χαιρέτησε το… κενό: Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Ένα στιγμιότυπο με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να χαιρετά το… κενό καθώς δεν διακρίνεται κάποιο πρόσωπο, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται σε ποιον απευθύνεται.

Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τη σωματική και πνευματική υγεία του Αμερικανού προέδρου. Ωστόσο, το συγκεκριμένο βίντεο δεν αρκεί από μόνο του για να τεκμηριώσει οποιοδήποτε συμπέρασμα σχετικά με την υγεία του.

This is just strange. Trump stops and begins to wave. The camera man zooms out to reveal there is nobody in the direction he is waving, as his aides come from a different direction. Who does he think he sees? https://t.co/doReAPyVWl — Travis Akers 🇺🇸 (@travisakers) October 19, 2026

Τα προηγούμενα περιστατικά και οι εξηγήσεις

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, η υγεία του Τραμπ βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Οι μώλωπες που είχαν παρατηρηθεί στα χέρια του αποδόθηκαν από τον Λευκό Οίκο στις συχνές χειραψίες, ενώ το πρήξιμο στα πόδια του οδήγησε στη διάγνωση χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, σύμφωνα με τις τότε ανακοινώσεις.

Ο ίδιος και το περιβάλλον του υποστηρίζουν ότι βρίσκεται σε εξαιρετική σωματική και πνευματική κατάσταση. Παράλληλα, βίντεο από δημόσιες συναντήσεις, στα οποία ορισμένοι σχολιαστές εκτιμούν ότι δυσκολεύεται να παραμείνει ξύπνιος, έχουν τροφοδοτήσει νέα σχόλια.

Ο Τραμπ είχε ασκήσει επανειλημμένα κριτική στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, με αναφορές στην ηλικία και την υπνηλία του. Σήμερα, ανάλογος σχολιασμός αφορά τη δική του δημόσια εικόνα, κυρίως από πολιτικούς αντιπάλους και χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

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