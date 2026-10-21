Αυστραλία: Ακρωτηρίασαν και τα δύο πόδια της βουλευτή Έλεν Χάινς – Στο δικαστήριο ο δράστης της επίθεσης

Δραματικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την κατάσταση της υγείας της 65χρονης ανεξάρτητης βουλευτή της Αυστραλίας, Έλεν Χάινς, η οποία έπεσε θύμα σκόπιμης παράσυρσης από όχημα έξω από το πολιτικό της γραφείο στη Γουανγκαράτα. Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το νοσοκομείο Alfred της Μελβούρνης, ο σύζυγός της, Φιλ Χάινς, αποκάλυψε ότι οι γιατροί προχώρησαν στον ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών της.

Το καλό είναι ότι ζει – Η καρδιά και το μυαλό της είναι ανέπαφα»

Περιγράφοντας το περιστατικό το οποίο χαρακτήρισε «φρικιαστικό», ο Φιλ Χάινς ανέφερε ότι αρχικά οι γιατροί αναγκάστηκαν να της ακρωτηριάσουν το αριστερό πόδι, ενώ το πρωί της Τετάρτης κρίθηκε απαραίτητος και ο ακρωτηριασμός του δεξιού της ποδιού.

Australian MP Helen Haines lost a leg and remains in critical condition after a car attack outside her office. The suspect has been charged with dangerous driving and intentionally causing serious injury. https://t.co/JhfcML5qsU — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 20, 2026

«Τα ευχάριστα νέα σε όλη αυτή την τραγωδία είναι ότι η Έλεν ζει και είναι σταθερή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για την οικογένειά μας», δήλωσε συγκινημένος. «Τα δύο πιο σημαντικά μέρη της Έλεν, η καρδιά και το μυαλό της, είναι σε καλή κατάσταση. Είναι ένας συμπονετικός, δοτικός άνθρωπος με οξύτατη νοημοσύνη, και είμαστε ευγνώμονες που αυτά τα δύο παραμένουν ανεπηρέαστα».

Ο ίδιος τόνισε ότι ο δρόμος της αποκατάστασης θα είναι «μακρύς και δύσκολος», υπογραμμίζοντας όμως την αποφασιστικότητά της: «Γνωρίζουμε ότι είναι μαχήτρια. Είμαστε δίπλα της με όλη μας την αγάπη και τη στήριξη».

Παράλληλα, ο σύζυγος της βουλευτή εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς το προσωπικό του γραφείου της που έσπευσε πρώτο στο σημείο, τους διασώστες, τους αστυνομικούς, τους γιατρούς, αλλά και τους πολίτες στην Αυστραλία και διεθνώς για το τεράστιο κύμα συμπαράστασης.

'We were terrified of him': Neighbours reveal chilling encounter with man accused of running down Helen Haines just days before attack - after years of alleged threats and intimidation https://t.co/9OuIS7m6NT — Daily Mail (@DailyMail) October 20, 2026

Στο δικαστήριο ο δράστης

Την ίδια ώρα, ο 43χρονος δράστης, Μπρένταν Νιούτζεντ, που την παρέσυρε επίτηδες οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε βάρος του ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό, σκόπιμη πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και πρόκληση βλάβης σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο.

🇦🇺 Australian lawmaker loses leg in car ramming attack Australian lawmaker Helen Haines has lost a leg after being struck by a car in a deliberate attack. https://t.co/OeTHREu7hO — AFP News Agency (@AFP) October 20, 2026

H επίθεση έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ και πολιτική κατακραυγή. Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Ντέιβιντ Πόκοκ χαρακτήρισε την επίθεση «αδιανόητη», τονίζοντας από το National Press Club στην Καμπέρα: «Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την επίθεση διπλασιάζοντας τις αξίες που αντιπροσωπεύει η Έλεν: τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αλληλεγγύη». Έξω από το γραφείο της 65χρονης πολιτικού στη Γουανγκαράτα, πολίτες συνεχίζουν να αφήνουν λουλούδια και μηνύματα συμπαράστασης, ενώ οι έρευνες των αρχών για τα ακριβή κίνητρα του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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