44χρονη έβλεπε πορνό ενώ οδηγούσε και προκάλεσε τροχαίο δυστύχημα!

Μια 44χρονη από την Καλιφόρνια προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο καθώς όπως αποκαλύφτηκε έβλεπε... πορνό στο κινητό της την ώρα που οδηγούσε.

Η Christine Chao κατηγορείται ότι ενώ οδηγούσε σε δρόμο με κίνηση το SUV της έπεσε πάνω στο μπροστινό της όχημα, με αποτέλεσμα αυτό να συγκρουστεί με το αυτοκίνητο που βρισκόταν μπροστά του. Και τα τρία οχήματα κατέληξαν εκτός δρόμου. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ένας 66χρονος, ο οποίος καθόταν στο πίσω κάθισμα ενός από τα οχήματα και υπέστη θανατηφόρο τραυματισμό στο κεφάλι.

Η 44χρονη, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία, παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι έφερε την ευθύνη για το τροχαίο. Όταν οι Αρχές εξέτασαν το κινητό της, διαπίστωσαν ότι είχε επισκεφθεί ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου λιγότερο από δύο λεπτά πριν τη σύγκρουση.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο παρατήρησαν ότι δεν υπήρχαν ίχνη φρεναρίσματος στο οδόστρωμα, τα οποία θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι η Chao προσπάθησε να μειώσει ταχύτητα πριν από τη σύγκρουση.

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