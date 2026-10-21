Market Pass: Ηλεκτρονικά vouchers για τρόφιμα σε ευάλωτα νοικοκυριά

Νέο σύστημα επισιτιστικής στήριξης για ευάλωτα νοικοκυριά προβλέπει τη χορήγηση ηλεκτρονικών vouchers για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης. Το πρόγραμμα Market Pass συνδέεται με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ενώ προβλέπεται να καλύπτει και νοικοκυριά που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Η πρώτη πληρωμή αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα του 2026 και ενδέχεται να περιλαμβάνει αναδρομικά, ανεβάζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις την αρχική πίστωση έως και τα 1.000 ευρώ. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν αφορά όλους τους δικαιούχους, καθώς θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή τους στις δράσεις επισιτιστικής βοήθειας και από τους τελικούς όρους του προγράμματος.

Η διαδικασία αναμένεται να συνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα νέα πλατφόρμα αιτήσεων. Τα vouchers θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιλέξιμα τρόφιμα και βασικά είδη, χωρίς δυνατότητα ανάληψης μετρητών, ενώ δεν θα καλύπτουν καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και είδη τυχερών παιχνιδιών.

Η ενίσχυση προβλέπεται να καλύπτει περίοδο έξι μηνών, με ενδεικτική μηνιαία αξία περίπου 60 ευρώ, δηλαδή συνολικά 360 ευρώ, χωρίς τα πιθανά αναδρομικά. Η επαναφόρτιση της κάρτας θα εξαρτάται από τη συνέχιση της επιλεξιμότητας του δικαιούχου, ενώ οι τελικοί όροι θα καθορίσουν ποιοι θα λάβουν την ενίσχυση και ποια ποσά θα τους αναλογούν.

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