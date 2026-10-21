Ο αθλητικός διευθυντής της Λεβερκούζεν για ΟΦΗ: «Μια καλή ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιά σε ισχυρούς αντιπάλους»

Με ανεβασμένη ψυχολογία και στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί της βρίσκεται στην Κρήτη η Μπάγερ Λεβερκούζεν, ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ την Πέμπτη (18:45), για τη League Phase του Europa League.

Η γερμανική ομάδα προέρχεται από πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει ξεκινήσει ιδανικά την ευρωπαϊκή της πορεία, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και απολογισμό έξι γκολ υπέρ και κανένα κατά.

Παρά τη φόρμα της, ωστόσο, η Λεβερκούζεν γνωρίζει ότι την περιμένει μια απαιτητική αποστολή στο Ηράκλειο. Ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Σιμόν Ρόλφες, έστειλε μήνυμα προσοχής ενόψει της αναμέτρησης με τους Κυπελλούχους Ελλάδας, υπογραμμίζοντας την ποιότητα της κρητικής ομάδας.

«Είμαστε σίγουρα προειδοποιημένοι ότι πρόκειται για μια καλή ομάδα, η οποία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακόμη και σε πολύ δυνατούς αντιπάλους», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη του στο sport1.de ο Ρόλφες.

Ο παράγοντας που ενισχύει την επιφυλακτικότητα των Γερμανών είναι και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ. Η Κρητική ομάδα είχε επικρατήσει με 2-0 της γερμανικής ομάδας στα μέσα Σεπτεμβρίου, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί την έδρα τηςς απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου.

«Είναι μια ομάδα που σου κάνει τη ζωή δύσκολη», πρόσθεσε ο παράγοντας της Λεβερκούζεν, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ.

Για τη γερμανική ομάδα, ο στόχος στη φετινή διοργάνωση είναι ξεκάθαρος: η παρουσία στην πρώτη οκτάδα της League Phase, η οποία εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» του Europa League. Με έξι βαθμούς και απολογισμό τερμάτων 6-0, η Μπάγερ έχει θέσει τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου της.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τέταρτη θέση της Bundesliga, απέχοντας μόλις ενα βαθμό από την κορυφή, ωστόσο γνωρίζει ότι για να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την Κρήτη θα χρειαστεί να παρουσιάσει το καλό αγωνιστικό της πρόσωπο.

Όπως επισήμανε ο Ρόλφες, η Λεβερκούζεν θα πρέπει να επιβάλει το παιχνίδι της και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας αναμέτρησης που αναμένεται να έχει ιδιαίτερες δυσκολίες.

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