Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσε 29χρονο στο λαιμό και το στήθος για να του πάρει το πατίνι

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Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας 29χρονος, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:00, στη λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, όταν άτομο, προσέγγισε τον 29χρονο, προκειμένου να του αποσπάσει το πατίνι που είχε στην κατοχή του.

Όταν ο 29χρονος αρνήθηκε να του το παραδώσει, ο δράστης φέρεται να τον τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό και το στήθος.

Ο τραυματίας είχε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου διακομίστηκε με έντονη αιμορραγία και κάκωση στα πλευρά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στην Ε' Χειρουργική Κλινική, σε σταθερή κατάσταση. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη.

Με πληροφορίες από Voria

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