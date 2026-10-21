ΤΕΤ.21 Οκτ 2026 15:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσε 29χρονο στο λαιμό και το στήθος για να του πάρει το πατίνι

ηλεκτρικό πατίνι
clock 13:37 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας 29χρονος, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:00, στη λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, όταν άτομο, προσέγγισε τον 29χρονο, προκειμένου να του αποσπάσει το πατίνι που είχε στην κατοχή του.

Όταν ο 29χρονος αρνήθηκε να του το παραδώσει, ο δράστης φέρεται να τον τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό και το στήθος.

Ο τραυματίας είχε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου διακομίστηκε με έντονη αιμορραγία και κάκωση στα πλευρά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στην Ε' Χειρουργική Κλινική, σε σταθερή κατάσταση. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη.

Με πληροφορίες από Voria

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σε απεργιακό κλοιό σήμερα η χώρα – Οι συγκεντρώσεις στην Κρήτη, ποιοι συμμετέχουν

Ηράκλειο: Συνελήφθη ο ληστής που μπήκε σε φαρμακείο με κατσαβίδι – Πήρε ταξί για να διαφύγει

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μαχαίρωμα ηλεκτρικο πατινι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis