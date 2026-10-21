Πώς διαμορφώνεται η τιμή λίτρου στο ελαιόλαδο - Οι νέες εκτιμήσεις

Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να μπουν οι παραγωγοί στις ελιές και να αρχίσουν να μαζεύουν τον καρπό, προκειμένου να τον πάνε στο ελαιοτριβείο και να βγάλουν το ελαιόλαδο, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές θέλουν να μάθουν πόσο θα πληρώσουν φέτος το λάδι.

Ο παραγωγός και πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Νηλέας, Γιώργος Κόκκινος, έκανε δηλώσεις στο OPEN για την κατάσταση με τις ελιές στη Μεσσηνία, τη φετινή σοδειά και τις τιμές που θα κυμανθεί το ελαιόλαδο.

Όπως εξήγησε, το αυξανόμενο κόστος παραγωγής παραμένει βασικό «αγκάθι» για τους παραγωγούς. «Τα πράγματα στον ελαιοκομικό τομέα τα τελευταία χρόνια ακολουθούν μια ραγδαία επιδείνωση. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί. Τα καύσιμα, αυτήν τη στιγμή, είναι 30% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι» ανέφερε αρχικά. Και πρόσθεσε: «Το χειρότερο είναι ότι έχουμε και μια πολύ μεγάλη προπώληση των τιμών».

Σε τι τιμή θα πληρώσουμε το ελαιόλαδο φέτος;

«Η τιμή του ελαιολάδου έχει κατρακυλήσει. Αυτήν τη στιγμή, η τιμή πώλησης είναι λίγο πάνω από τα 3 ευρώ, τη στιγμή που το κόστος παραγωγής είναι από 4 έως 4,5 ευρώ. Το χειροτερο όλων είναι ότι μάλλλον έτσι θα είναι η κατάσταση από εδώ και πέρα» συνέχισε.

Και έδωσε μια εκτίμηση για την τιμή του ελαιολάδου στο ράφι, επισημαίνοντας: «Από εμάς φεύγει 3 ευρώ, εσείς θα το πάρετε κανονικά 6 με 7 ευρώ».

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