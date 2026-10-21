Ράμα προς διαδηλωτές: Ξαναέβαλε τις καρέκλες του διαλόγου και προειδοποιεί – «Θα πληρώσετε τις καταστροφές»

«Παράθυρο διαλόγου» άνοιξε και σήμερα Tετάρτη 21/10 ο Έντι Ράμα προς τους διαδηλωτές, τοποθετώντας και πάλι καρέκλες έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο με την επιγραφή-πρόσκληση «διάλογος».

Παράλληλα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του επαναλαμβάνει την πρόσκληση διαλόγου και καλεί τους πολίτες να αποστασιοποιηθούν από τη βία προειδοποιώντας τους πως θα λογοδοτήσουν νομικά και οικονομικά.

«Η βία είναι αξιόποινη πράξη. Χθες ο διάλογος έλαβε την απάντηση της βίας. Σήμερα ο διάλογος είναι ξανά εδώ (…) Όποιος καταστρέφει δημόσια περιουσία θα πληρώσει, όποιος καταστρέφει την περιουσία κάποιου άλλου θα πληρώσει . Η Αλβανία ανήκει σε όλους», ανέγερε

Οι κόκκινες καρέκλες, που είχε βγάλει χθες, Τρίτη, ο πρωθυπουργός από το κυβερνητικό κτίριο ως ένδειξη διαλόγου και οι διαδηλωτές κατέστρεψαν, χρονολογούνται, σύμφωνα με τον ιστορικό Μαρενγκλέν Κάσμι , από τη δεκαετία του 1930 και είχαν επιβιώσει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τη ναζιστική κατοχή και τον κομμουνισμό.

Prime Minister Edi Rama said he and the whole Albanian government are open to dialogue as violent protests go on for an eighth consecutive day in the capital https://t.co/GzGWTZWp0S https://t.co/gnYHKoJ0GJ — Reuters (@Reuters) October 20, 2026

Μετά τα χθεσινά βίαια επεισόδια στην καρδιά των Τιράνων, η αστυνομική παρουσία είναι έντονη στην αλβανική πρωτεύουσα.

Ωστόσο, όσο απρόβλεπτη είναι κατάσταση στα Τίρανα, το ίδιο απρόσμενη είναι και η αντίδραση ορισμένων ομάδων διαδηλωτών, όταν έρχονται αντιμέτωποι με την αστυνομία.Με συμβολικές κινήσεις, αγκαλιασμένοι, φοιτητές και φοιτήτριες γίνονται μία γροθιά μπροστά στα κανόνια ρίψης νερού που τους στοχεύουν, ενώ κάποιοι άλλοι πιάνονται σε κύκλο και χορεύουν, όταν τους πλησιάζουν οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

🇦🇱 Protestas en Albania 🇦🇱 📌 Se cumple una semana de las protestas contra el gobierno en el centro de Tirana 🏦 El primer ministro albanés, Edi Rama, calificó de "guerra híbrida" al referirse al aumento de los disturbios en el país 🔴 Los manifestantes se han enfrentado en varias ocasiones a la policía impulsados por demandas como mejores condiciones para los universitarios, el enojo contra la corrupción y los constantes llamados a la renuncia del primer ministro #FOTOS: AFP/AP — Imagen_Oaxaca (@Imagen_Oax) October 21, 2026

Πρόκειται για εικόνες από την κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη των Τιράνων χθες το βράδυ, την ώρα που η αστυνομία έδινε μάχη με τους διαδηλωτές, οι οποίοι εκτόξευαν αδιάκοπα πυροτεχνήματα και μολότοφ απαντώντας στα δακρυγόνα και τις αύρες. Έγιναν μάχες με τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν σε συλλήψεις.

Η εικόνα στην κεντρική λεωφόρο των Μαρτύρων του Έθνους είναι πολεμική, καθώς οι διαδηλωτές έχουν ξηλώσει κυβόλιθους και μάρμαρα, ως όπλα, εναντίον των αστυνομικών.

Αντίδραση για τις βίαιες διαδηλώσεις σε χώρες της ΕΕ και την Αλβανία υπήρξε από τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τούρκ, ο οποίος με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ καταδίκασε όλες τις πράξεις βίας και κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ προέτρεψε σε διάλογο χωρίς αποκλεισμούς.

Mass protests in several European countries are giving rise to human rights concerns, and I call on all those involved to reduce tensions. Violence only serves those who wish to distract attention from genuine grievances; dialogue is the only way forward. https://t.co/kWkLJJwvK0 — Volker Türk (@volker_turk) October 20, 2026

Την ανησυχία του για την βίαιη κατάσταση την Αλβανία εξέφρασε και ο ΟΑΣΕ με δημόσια τοποθέτηση του, προτρέποντας όλους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν την κλιμάκωση της κατάστασης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αλβανικού Τύπου, ο πρωθυπουργός Ράμα αναμένεται αύριο, Πέμπτη, να μεταβεί στο Μαυροβούνιο για την Διάσκεψη Ηγετών της Διαδικασίας του Βερολίνου.

🇦🇱 ALBANIA: Student-led protests demanding Prime Minister Edi Rama's resignation reached an eighth straight day in Tirana, with police using water cannons and tear gas against protesters throwing Molotov cocktails. Police fired tear gas and water cannons on Tuesday as protesters hurled rocks, flares and firebombs in the city center. Local media reported Molotovs and fireworks thrown at police near the Orthodox Cathedral, with police responding with rubber bullets and pepper spray. On Sunday, a police station was attacked with Molotovs and 16 officers were injured. Protesters, many of them students, demand lower tuition, an end to corruption in education and Rama's resignation. Rama has refused to quit and blamed the opposition, extremist groups, Russia and Iran, without providing evidence. The EU has expressed concern. Local media also reported that police entered the courtyard of the Orthodox cathedral on Monday evening and detained several protesters who had fled inside. Claims of excessive force in the church courtyard and footage of an unconscious protester remain unverified. The protests now merge a student movement with broader opposition to Rama's government, and his Russia-Iran claim is unsupported so far. Sources: ABC News, AFP, BIRN, Euronews, Top Channel, Java News — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 21, 2026

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μίλοτσερ, όπου αναμένεται να παραστούν ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ,ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοτσκι, ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς και ο 'Αλμπιν Κούρτι, πρωθυπουργός του Κοσόβου.

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