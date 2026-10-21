Ρίχνει τους τόνους η Τουρκία – Φιντάν για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Δεν έχουμε αντίρρηση, ζητάμε γραπτή ενημέρωση»

Τη θέση της Τουρκίας για το έργο του καλωδίου, τις έρευνες στη θάλασσα, το casus belli και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανέπτυξε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλας.

Απαντώντας στην ερώτηση των «ΝΕΩΝ» για το καλώδιομ στο πλαίσιο ομιλίας του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής (EPC) , ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν αντιτίθεται στο έργο, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι ζητά να ενημερώνεται γραπτώς για τις θαλάσσιες έρευνες και τις συντεταγμένες των περιοχών στις οποίες πραγματοποιούνται. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να αποφευχθεί η δημιουργία νέων δεδομένων που, κατά την τουρκική πλευρά, θα μπορούσαν να επηρεάσουν το υφιστάμενο status quo.

Τι είπε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ο Χακάν Φιντάν ξεκίνησε τις απαντήσεις του με μια ευρύτερη αναφορά στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας, κάνοντας λόγο για βελτίωση της συνεργασίας τα τελευταία χρόνια, αλλά και για πολιτικά εμπόδια που, κατά την εκτίμησή του, δυσχεραίνουν την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων.

«Από τον Μάιο του 2023 οι δύο κυβερνήσεις έλαβαν την απόφαση να επιλύσουν τα υφιστάμενα ζητήματα, να αποφύγουν τη δημιουργία εντάσεων και να δώσουν προτεραιότητα στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Μέχρι στιγμής η συνεργασία μας είναι αρκετά καλή. Τουλάχιστον, δεν έχουμε πλέον αερομαχίες. Το Αιγαίο έχει καταστεί ένα πιο ήρεμο μέρος τα τελευταία τρία χρόνια. Ωστόσο, στην ελληνική εσωτερική πολιτική σκηνή απαιτείται μια δόση ρητορικής κατά της Τουρκίας. Είναι σαν ασπιρίνη. Χωρίς την Τουρκία, η ελληνική εσωτερική πολιτική δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

Αυτή η πραγματικότητα είναι σημαντική, καθώς εμποδίζει τη λήψη τολμηρών αποφάσεων για την επίλυση των προβλημάτων.

Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει επανειλημμένα επιδιώξει να συνεργαστεί με κάθε εκλεγμένο Έλληνα πρωθυπουργό για το ίδιο ζήτημα. Είναι έτοιμος να επιστρατεύσει την απαραίτητη πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των επίμαχων θεμάτων.

Τα ζητήματα που αφορούν τα ύδατα και το Αιγαίο απαιτούν ισχυρή πολιτική ηγεσία και από τις δύο πλευρές, ώστε να υπάρξει σύγκλιση και οριστική διευθέτηση. Κάθε φορά που συναντιόμαστε με τις ελληνικές κυβερνήσεις, διαπιστώνουμε ότι γνωρίζουν πώς να προσεγγίσουν το ζήτημα, αλλά αδυνατούν να επωμιστούν το πολιτικό κόστος».

Η τουρκική θέση για το casus belli και τα 12 ναυτικά μίλια

Ειδικότερα, απαντώντας στο ερώτημα των «ΝΕΩΝ» για το κατά πόσο η διατήρηση του casus belli συνάδει με την προσπάθεια της Τουρκίας να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE και σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε την ερμηνεία της Άγκυρας για τη σχετική απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995.

«Όσον αφορά το “casus belli”, πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για απειλή πολέμου. Είναι η ελληνική εκδοχή. Εμείς, ωστόσο, δεν το έχουμε χαρακτηρίσει ως “casus belli”.

Πρόκειται για μια δήλωση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το 1995, δεν πρόκειται για νόμο, η οποία επισημαίνει ότι εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια χωρίς προηγούμενη επίλυση του ζητήματος με την Τουρκία, τότε η τουρκική κυβέρνηση οφείλει να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να το αποτρέψει.

Η δήλωση εκδόθηκε όταν η Ελλάδα αποδέχθηκε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), υποδηλώνοντας ότι, βάσει της εν λόγω διεθνούς σύμβασης, ενδέχεται να έχει αυτό το δικαίωμα. Αυτή η προληπτική δήλωση συνέβαλε στη διατήρηση της ειρήνης μέχρι σήμερα. Δεν συνιστά απειλή πολέμου.

Μάλιστα, η Ελλάδα δεν έχει δηλώσει ποτέ ρητά ότι δεν προτίθεται να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια (12 μίλια) πριν επιλυθεί το ζήτημα με την Τουρκία. Μέχρι τώρα διατηρούμε το status quo, αναμένοντας να επιλύσουμε τα προβλήματά μας πολιτισμένα. Το ζήτημα είναι επιλύσιμο. Μόνο ο πρόεδρος Ερντογάν διαθέτει την απαιτούμενη πολιτική νομιμοποίηση ώστε να επιστρατεύσει την πολιτική βούληση που χρειάζεται για την επίλυση του προβλήματος. Συμβουλεύω τους Έλληνες φίλους μου: όσο εκείνος βρίσκεται ακόμα εκεί, εκμεταλλευτείτε τη στιγμή και συνεργαστείτε μαζί του».

Καλώδιο: «Δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις» – Τι ζητά η Άγκυρα για τις θαλάσσιες έρευνες

Στο ερώτημα γιατί η Τουρκία αντιδρά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI, ο Χακάν Φιντάν απάντησε ότι η Άγκυρα δεν έχει αντίρρηση για το ίδιο το έργο. Επικαλέστηκε, μάλιστα, συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Έλληνα πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη.

«Εμείς δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις.Συζητήσαμε γι’ αυτό με τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και τον πρόεδρο κ. Μακρόν.

Ο πρόεδρός μου έθεσε το θέμα στη Νέα Υόρκη, κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη. Χαρακτήρισε το έργο αξιόλογο, λέγοντας ότι θα προτιμούσα να αγοράζετε ηλεκτρική ενέργεια από εμάς αντί να τη μεταφέρετε από απόσταση 2.000 χιλιομέτρων, δαπανώντας πάνω από 2 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Μπορώ να παρέχω από απόσταση μόλις 70 μιλίων από την ηπειρωτική Τουρκία νερό, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, από τα οποία θα μπορούν να επωφεληθούν όλοι: Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και ολόκληρος ο πληθυσμός.

Δεν έχουμε ακόμη θίξει το ζήτημα των αμφισβητούμενων υδάτων στο Αιγαίο. Αυτό που ζητάμε είναι, όταν ένα πλοίο διεξάγει έρευνες στη θάλασσα, να μας αποστέλλει μια γραπτή ειδοποίηση, όχι απλώς προφορική, στην οποία να αναφέρει:

“Πρόκειται να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες στη συγκεκριμένη περιοχή, ορίστε οι συντεταγμένες”. Αυτό είναι το μόνο που ζητάμε. Τίποτα περισσότερο. Δεν θέλουμε να διαταραχθεί το status quo, ούτε να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο με εντελώς λανθασμένο τρόπο, το οποίο θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και για τις δύο πλευρές. Ας μην επιχειρήσουμε να διαμορφώσουμε ένα νέο status quo. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις. Είμαστε θετικοί».

Τι δήλωσε για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Τέλος, απαντώντας στο τρίτο ερώτημα των «ΝΕΩΝ», σχετικά με το ενδεχόμενο προώθησης νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο Χακάν Φιντάν αρνήθηκε ότι υπάρχει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία σε εξέλιξη.

«Δεν υπάρχει νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Το ζήτημα του θαλάσσιου πάρκου δεν έχει τεθεί ακόμη προς συζήτηση».

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