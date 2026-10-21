Γαλλία: Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος Mirage 2000D -Νεκρός ο ένας από τους δύο πιλότους

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Στη συντριβή ενός μαχητικού αεροσκάφους τύπου Mirage 2000D στη βορειοανατολική Γαλλία, το βράδυ της Τρίτης (20/10/2026), έχασε τη ζωή του ο ένας από τους δύο πιλότους του πληρώματος.

Το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας γύρω στις 22:00, τοπική ώρα, κοντά στην πόλη Νανσύ, ενώ επέστρεφε στη βάση του μετά την ολοκλήρωση εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Η σορός του ενός πιλότου εντοπίστηκε την Τετάρτη (21/10/2026), στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχή βόρεια της Νανσύ, με τη συμμετοχή δυνάμεων έκτακτης ανάγκης.

«Φαίνεται ότι τουλάχιστον ένα από τα μέλη του πληρώματος δεν μπόρεσε να εκτιναχθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο franceinfo.

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