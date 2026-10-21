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Τι αλλάζει σε προσλήψεις και μισθούς από 1η Νοεμβρίου

αγγελία εργασίας
clock 10:19 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Από την 1η Νοεμβρίου όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν εξαρχής την αμοιβή που προσφέρουν στους υποψήφιους εργαζόμενους, αναγράφοντας τον προσφερόμενο μισθό στις αγγελίες τους. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η ίση αμοιβή για ίση εργασία.

Οι αγγελίες δεν θα περιορίζονται πλέον στον μισθό, τον οποίο ορισμένες επιχειρήσεις δήλωναν ήδη και στο παρελθόν. Θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τα μπόνους, τα επιδόματα και τις πρόσθετες παροχές που συνοδεύουν τη θέση, ώστε ο υποψήφιος να έχει πλήρη εικόνα του πακέτου αποδοχών πριν από οποιαδήποτε επαφή με τον εργοδότη.

Παράλληλα, απαγορεύεται στους εργοδότες να ρωτούν τους υποψηφίους για τις αποδοχές που λάμβαναν στην προηγούμενη εργασία τους. Με τον τρόπο αυτό, η αμοιβή που θα προσφερθεί δεν θα εξαρτάται από το μισθολογικό παρελθόν του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι αποκτούν επίσης το δικαίωμα να ζητούν στοιχεία για την αμοιβή της θέσης, καθώς και για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στη θέση για την οποία διεκδικούν να προσληφθούν.

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