Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου: Αναγκαία η ουσιαστική στελέχωση της Υποδιεύθυνσης Μεσσαράς

Ξεκινά τη λειτουργία της από σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου να επισημαίνει, ωστόσο, ότι η νέα υπηρεσία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης.

Η Ένωση ζητά συμπληρωματικές έκτακτες μεταθέσεις αστυνομικών και Ειδικών Φρουρών από άλλες περιοχές της χώρας, εκτός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, προκειμένου να καλυφθούν οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις.

Όπως τονίζει, η λειτουργία της υπηρεσίας πρέπει να συνοδευτεί από ουσιαστική ενίσχυση του προσωπικού, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αστυνόμευσης της Μεσσαράς χωρίς να επιβαρύνονται περαιτέρω οι ήδη υπηρετούντες αστυνομικοί.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Από σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς ξεκινά τη λειτουργία της, αναλαμβάνοντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό, δύσκολο και απαιτητικό έργο για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου εύχεται στους συναδέλφους που στελεχώνουν τη νέα Υπηρεσία καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο τους. Εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μας στις δυνατότητες και στον επαγγελματισμό τους, έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθούν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις αυξημένες απαιτήσεις της αποστολής τους.

Η Ένωσή μας θα βρίσκεται σταθερά δίπλα τους, στηρίζοντας τις προσπάθειές τους και διεκδικώντας τις αναγκαίες συνθήκες για την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ωστόσο, η έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας δεν μπορεί να αποκρύψει το μείζον ζήτημα της υποστελέχωσής της. Το υφιστάμενο προσωπικό απέχει σημαντικά από τις οργανικές θέσεις που είχαν δημοσιευτεί και προβλεφθεί για τη στελέχωσή της.

Η λειτουργία μιας νέας αστυνομικής δομής δεν αρκεί να ξεκινά τυπικά. Απαιτείται η ουσιαστική στελέχωσή της με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής, χωρίς να μετακυλίεται το βάρος στους ήδη επιβαρυμένους συναδέλφους και χωρίς να αποδυναμώνονται άλλες αστυνομικές υπηρεσίες.

Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για τη στελέχωση των νεοϊδρυθεισών αστυνομικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2003 , όταν ιδρύεται νέα Υπηρεσία, το αστυνομικό προσωπικό που μετατίθεται σε αυτή από άλλη περιοχή μετάθεσης προέρχεται από τους οικείους πίνακες τακτικών μεταθέσεων, κατά σειρά προτεραιότητας. Εφόσον οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους συγκεκριμένους πίνακες, προβλέπεται η πρόσκληση των ενδιαφερομένων για την υποβολή σχετικών αιτήσεων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Οι σχετικές διατάξεις δεν πρέπει να παραμένουν στα χαρτιά. Η πολιτική ηγεσία οφείλει να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, άλλωστε οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις να καλυφθούν και οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί να μετατραπούν σε πράξεις.

Για τον λόγο αυτό, διεκδικούμε συμπληρωματικές έκτακτες μεταθέσεις αστυνομικών και Ειδικών Φρουρών από άλλες περιοχές μετάθεσης, εκτός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, με αξιοποίηση των οικείων πινάκων και με τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς και να καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν να υφίστανται.

Οι συνάδελφοι που αναλαμβάνουν σήμερα αυτό το δύσκολο έργο αξίζουν έμπρακτη στήριξη και όχι μόνο ευχές. Οι πολίτες της Μεσσαράς δικαιούνται αποτελεσματική αστυνόμευση και οι αστυνομικοί τις αναγκαίες δυνάμεις για να επιτελέσουν την αποστολή τους.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να διεκδικεί με επιμονή μέχρι οι δεσμεύσεις να γίνουν πράξη.

Ο Πρόεδρος Ο γενικός Γραμματέας

Γιώργος Πικράκης Κώστας Ανθουλάκης

Διαβάστε επίσης:

Σε απεργιακό κλοιό σήμερα η χώρα – Οι συγκεντρώσεις στην Κρήτη, ποιοι συμμετέχουν

«Χαμένη» στα προβλήματα η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Κρήτη - Χωρίς προσωπικό και χρηματοδότηση