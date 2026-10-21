Βαθμολογία UEFA: Σε απόσταση αναπνοής από την 10η Ελλάδα η Τσεχία

Η βαριά ήττα της ΑΕΚ από τη Μάντσεστερ Σίτι με 5-1, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, δεν είχε συνέπειες μόνο για την Ένωση, αλλά και για τη συνολική προσπάθεια της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA.

Την ίδια στιγμή, η Τσεχία κατάφερε να μειώσει την απόσταση από τη χώρα μας, μετά την ισοπαλία 2-2 της Σλάβια Πράγας με τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Το αποτέλεσμα έδωσε πολύτιμους βαθμούς στους Τσέχους, οι οποίοι συνεχίζουν να πιέζουν για την κατάκτηση της 10ης θέσης, την οποία διατηρεί προς το παρόν η Ελλάδα.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες είναι πλέον ιδιαίτερα μικρή, με την ελληνική πλευρά να καλείται να αξιοποιήσει τις επόμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για να διατηρήσει το προβάδισμά της. Κάθε νίκη και κάθε ισοπαλία αποκτούν ξεχωριστή σημασία, καθώς οι βαθμοί που συγκεντρώνουν οι εκπρόσωποι κάθε χώρας επηρεάζουν άμεσα την κατάταξη.

Η Πέμπτη μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αναμετρήσεις της Πέμπτης, όπου ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ καλούνται να εκπροσωπήσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Τα αποτελέσματα των τριών ομάδων είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την προσπάθεια της Ελλάδας να παραμείνει στην πρώτη δεκάδα. Οι ελληνικές νίκες μπορούν να ενισχύσουν τη βαθμολογική συγκομιδή της χώρας και να δημιουργήσουν μεγαλύτερη απόσταση από τους διώκτες της, ενώ ενδεχόμενες απώλειες θα δώσουν την ευκαιρία στις ανταγωνίστριες χώρες να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο.

Η σημασία της 10ης θέσης

Η διατήρηση της Ελλάδας στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης της UEFA αποτελεί βασικό στόχο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η θέση που θα καταλάβει η χώρα στον σχετικό πίνακα επηρεάζει την κατανομή των ευρωπαϊκών εισιτηρίων για τις επόμενες σεζόν.

Ειδικότερα, η 10η θέση μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του συστήματος πρόσβασης της UEFA, να εξασφαλίσει στον πρωταθλητή Ελλάδας της σεζόν 2027-28 απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League.

Η βαθμολογία της UEFA

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