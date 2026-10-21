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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αναγέννηση – Πανιώνιος: Μεγάλο παιχνίδι σήμερα στο Αρκαλοχώρι για την Elite League

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
clock 08:45 | 21/10/2026
writer icon Επιμέλεια: Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αναμέτρηση της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου με τον Πανιώνιο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Elite League. Οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες στις 17:00, στο Αρκαλοχώρι  σε ένα παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της ημέρας.

Για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική αγωνιστική πρόκληση, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο με ιστορία και υψηλές απαιτήσεις. Η ομάδα του Αρκαλοχωρίου θέλει με τη βοήθεια του κόσμου της καθώς θα παίξει για πρώτη φορά στη φυσική της έδρα, να κθνηγήσει μία μεγάλη νίκη.

Από την άλλη πλευρά, ο Πανιώνιος είναι αήττητος και θεωρείται το μεγάλο φαβορί για άνοδο.

Για το μεγάλο παιχνίδι μίλησε στο Ράδιο Κρήτη ο γκαρντ της Αναγέννησης , Αιμίλιος Αλεξιάδης.

Elite League – Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Ψυχικό – Μέγαρα 64-61

Μαχητές Πειραματικό – Κρόνος 78-61

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

  • 17:00 Αμύντας – Κόροιβος

  • 17:00 Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Πανιώνιος

  • 17:00 ΓΑΣ Κομοτηνή – Παπάγου

  • 18:00 Πρωτέας Βούλας – Λαύριο

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

  • 17:00 Πανερυθραϊκός – Σοφάδες

  • 18:00 Γλαύκος Έσπερος – ΑΓΕΧ

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