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ΚΡΗΤΗ

Νότια Κρήτη: Και οι αφίξεις μεταναστών... συνεχίζονται

μετανάστες
clock 08:09 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων , προχώρησαν οι λιμενικές αρχές σήμερα τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ η περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποιήθηκε από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

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