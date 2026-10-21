Φλόριντα: Εκτέλεση 77χρονου θανατοποινίτη για τη δολοφονία βοηθού σερίφη το 1986

Εκτελέστηκε την Τρίτη στη Φλόριντα ο 77χρονος Γουίλιαμ Ριβς, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του βοηθού σερίφη Ρίτσαρντ Ρατσκόσκι το 1986. Πρόκειται για τη 18η εκτέλεση στην πολιτεία από την αρχή του 2026, καθώς η Φλόριντα συνεχίζει να εφαρμόζει τη θανατική ποινή με ρυθμό που ξεπερνά εκείνον των υπόλοιπων αμερικανικών πολιτειών.

Ο Ριβς ανακηρύχθηκε νεκρός στις 18:12, έπειτα από θανατηφόρα ένεση που του χορηγήθηκε στις φυλακές της Φλόριντα, κοντά στην πόλη Σταρκ. Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να πει κάτι πριν από την εκτέλεση, απάντησε αρνητικά.

Η δολοφονία που οδήγησε στη θανατική καταδίκη

Η υπόθεση ανάγεται στις 23 Σεπτεμβρίου 1986, όταν ο Ρατσκόσκι ανταποκρίθηκε σε κλήση έκτακτης ανάγκης από μίνι μάρκετ στο Βέρο Μπιτς. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Ριβς είχε παραδεχθεί ότι πραγματοποίησε την κλήση από τηλεφωνικό θάλαμο έξω από το κατάστημα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας των δύο ανδρών, ένα όπλο έπεσε από το σορτς του Ριβς. Ακολούθησε πάλη για τον έλεγχό του, με τον 77χρονο να καταφέρνει τελικά να το ανακτήσει. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο βοηθός σερίφη επιχείρησε να διαφύγει, όταν ο Ριβς τον πυροβόλησε τέσσερις φορές. Ο Ρατσκόσκι υπέκυψε στα τραύματά του την ίδια ημέρα.

Ο Ριβς καταδικάστηκε αρχικά σε θάνατο περίπου έναν χρόνο μετά τη δολοφονία. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα ακύρωσε την καταδίκη λόγω σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούσε τον εισαγγελέα και διέταξε την επανάληψη της δίκης. Το 1992 καταδικάστηκε εκ νέου σε θάνατο, ενώ οι μετέπειτα εφέσεις του δεν ευδοκίμησαν.

Την Τρίτη, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε χωρίς σχόλια την τελευταία προσφυγή του, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα είχε απορρίψει την προηγούμενη εβδομάδα τις εφέσεις με τις οποίες ζητούσε να μην εκτελεστεί.

Οι αντιδράσεις μετά την εκτέλεση

Ο Μαρκ Ρατσκόσκι, αδελφός του θύματος και αυτόπτης μάρτυρας της εκτέλεσης, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο αδελφός του δικαιώθηκε έπειτα από δεκαετίες αναμονής.

Διαφορετική ήταν η τοποθέτηση του σερίφη της κομητείας Ιντιαν Ρίβερ, Έρικ Φλάουερς, ο οποίος παρακολούθησε επίσης την εκτέλεση. Ο ίδιος δήλωσε ότι αντιμετωπίζει την εξέλιξη ως το κλείσιμο μιας μακρόχρονης υπόθεσης και όχι ως απονομή δικαιοσύνης.

«Θα ήμασταν όλοι τόσο τυχεροί να είμαστε 77 ετών και να πεθαίνουμε τόσο ειρηνικά;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, αυτό δεν συνιστά δικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης

Γουίλιαμ και Κέιτ: Μεγάλη ανατροπή - Δεν είναι πια οι πιο δημοφιλείς Royals

Αλβανία σε αναβρασμό: Νεολαία εναντίον Ράμα, κάθε μέρα -«Δεν μας λήστεψαν απλώς, μας περιφρόνησαν»