Γουίλιαμ και Κέιτ: Μεγάλη ανατροπή - Δεν είναι πια οι πιο δημοφιλείς Royals

Η πριγκίπισσα Άννα αναδεικνύεται στο δημοφιλέστερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της YouGov για το τρίτο τρίμηνο του 2026. Η 76χρονη πριγκίπισσα αφήνει πίσω της τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ, που συνήθως βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των σχετικών κατατάξεων. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η Άννα συγκεντρώνει θετικές γνώμες από το 67% των Βρετανών, ενώ μόλις το 7% δηλώνει ότι δεν την έχει σε εκτίμηση. Η επίδοσή της την τοποθετεί στην πρώτη θέση, με καθαρή αξιολόγηση τέσσερις μονάδες υψηλότερη από της Κέιτ και δέκα μονάδες πάνω από εκείνη του Γουίλιαμ, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας συγκέντρωσε ποσοστό δημοτικότητας 64%, ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ακολουθεί με 62%. Ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται χαμηλότερα, με το 53% των ερωτηθέντων να έχει θετική άποψη για εκείνον. Η εικόνα διαφοροποιείται όταν η κατάταξη εξετάζεται ανά ηλικιακή ομάδα. Ο Γουίλιαμ αναδείχθηκε δημοφιλέστερος μεταξύ των Millennials, δηλαδή της γενιάς στην οποία ανήκει και ο ίδιος, συγκεντρώνοντας ποσοστό 60%.

Η Κέιτ βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ της Generation X, αλλά και μεταξύ των γυναικών. Η Άννα, από την άλλη, προτιμάται περισσότερο από τους άνδρες και τους Baby Boomers. Στην πέμπτη θέση της συνολικής κατάταξης βρίσκεται ο πρίγκιπας Έντουαρντ, δούκας του Εδιμβούργου, με ποσοστό δημοτικότητας 47%. Ακολουθεί η σύζυγός του, Σόφι, δούκισσα του Εδιμβούργου, η οποία συγκεντρώνει 45%. Η Ζάρα Τίνταλ, κόρη της πριγκίπισσας Άννας, καταλαμβάνει την έβδομη θέση, ενώ στην όγδοη βρίσκεται η βασίλισσα Καμίλα. Ο δούκας του Κεντ συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα, με ποσοστό θετικής αξιολόγησης 30%.

Μέγκαν Μαρκλ - Πρίγκιπας Χάρι

Μικρή ανάκαμψη για τον πρίγκιπα Χάρι

Μικρή βελτίωση καταγράφεται και στην εικόνα του πρίγκιπα Χάρι, μετά την επιστροφή του στη Βρετανία από την Καλιφόρνια τον Αύγουστο.

Ο Χάρι βρίσκεται στη 10η θέση της κατάταξης, συγκεντρώνοντας θετική αξιολόγηση από το 29% των ερωτηθέντων. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από εκείνο των πριγκιπισσών Βεατρίκης και Ευγενίας, οι οποίες βρίσκονται αντίστοιχα στη 14η και την 11η θέση.

Στην 12η θέση βρίσκεται η λαίδη Λουίζ Γουίνδσορ, νεότερη εξαδέλφη του Χάρι.

Η μεταβολή στην εικόνα του Χάρι είναι εμφανής σε σύγκριση με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου. Τότε, το 25% των ερωτηθέντων τον αξιολογούσε θετικά και το 54% αρνητικά. Στην τελευταία μέτρηση, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 29% θετικές και 41% αρνητικές γνώμες.

Η εικόνα της Μέγκαν

Αντίθετη πορεία ακολουθεί η δημοτικότητα της Μέγκαν, η οποία εμφανίζεται αισθητά χαμηλότερα από τον σύζυγό της.

Η δούκισσα του Σάσεξ συγκεντρώνει θετική γνώμη από μόλις 22% των ερωτηθέντων, ενώ το 78% δηλώνει αρνητική άποψη.

Τα δεδομένα του πρώτου τριμήνου ήταν καλύτερα για τη Μέγκαν. Εκείνη την περίοδο, το 26% είχε θετική γνώμη και το 47% αρνητική, με την καθαρή αξιολόγησή της να διαμορφώνεται στο -21.

Σάρα Φέργκιουσον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ

Ποιοι βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις

Στο κάτω μέρος της κατάταξης βρίσκονται αρκετά ακόμη μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η Σάρα Φέργκιουσον, πρώην δούκισσα της Υόρκης, καταλαμβάνει την 18η θέση, με μόλις 11% θετικές γνώμες.

Μία θέση χαμηλότερα βρίσκεται η λαίδη Μαργαρίτα Άρμστρονγκ-Τζόουνς, συγκεντρώνοντας ποσοστό θετικής αξιολόγησης μόλις 10%.

Από τη φετινή κατάταξη απουσιάζει ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, πρώην δούκας της Υόρκης. Το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στη λίστα της YouGov, καθώς η υπόθεση που αφορά τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και να επηρεάζει τη δημόσια εικόνα του.

Η "εργατική" πριγκίπισσα Άννα

Η πρωτιά της Άννας δεν αποτελεί εντελώς αναπάντεχη εξέλιξη. Η Πριγκίπισσα Ρόαγιαλ έχει εδώ και χρόνια τη φήμη ενός από τα πιο δραστήρια και εργατικά μέλη της βρετανικής μοναρχίας.

Παράλληλα, η άμεση προσέγγιση, το γρήγορο χιούμορ και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τις δημόσιες υποχρεώσεις της έχουν συμβάλει στη θετική εικόνα που έχει διαμορφώσει στο βρετανικό κοινό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρκετά από αυτά τα χαρακτηριστικά θυμίζουν τον αείμνηστο πατέρα της, πρίγκιπα Φίλιππο, δούκα του Εδιμβούργου. Η νέα μέτρηση της YouGov δείχνει ότι, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικότητας, η Άννα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της βασιλικής οικογένειας.

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