Την παράταση παραμονής των Patriot στη Σαουδική Αραβία θα εισηγηθεί ο Νίκος Δένδιας

Την παράταση της παραμονής της συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία θα εισηγηθεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.



Όπως δήλωσε κατά την ενημέρωση για την τρίτη φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Νίκος Δένδιας θα εισηγηθεί την παράτασή τους στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Η εν λόγω απόφαση έρχεται μετά τη συνάντηση που είχε προ ημερών στο Ριάντ με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν αλλά και τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας Πρίγκιπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν.

Επιπλέον, όπως τόνισε, η Σαουδική Αραβία προέβη σε κίνηση εκπλήρωσης των οφειλόμενων υποχρεώσεων όσον αφορά μέχρι σήμερα.

Πρόσθεσε, δε, ότι από την Αθήνα έχουν γίνει όλα όσα πρέπει είκοσι τέσσερις ώρες μετά από την αναχώρηση Νίκου Δένδια από τη Σαουδική Αραβία.

«Δεδομένου ότι είναι σε ένα κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή το Βασίλειο, καθότι δέχεται επιθέσεις» όπως είπε θα εισηγηθεί την παραμονή των Patriot.

Επίσης, «συζητάμε διάφορες άλλες μορφές συνεργασίας» για τις οποίες όπως είπε «δεν μπορώ και δεν πρέπει να επεκταθώ». Τόνισε, ωστόσο, ότι ήταν απολύτως εποικοδομητική η επίσκεψη και λύθηκαν οι όποιες παρεξηγήσεις τυχόν υπήρξαν.

Τα χρήματα που θα δοθούν από την Σαουδική Αραβία, μεταξύ άλλων, θα αφορούν την υποστήριξη προσωπικού, την αναπλήρωση των βληθέντων πυραύλων και συντήρηση.

«Οι ελληνικοί Patriot δεν υπερασπίζονται μόνο ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και το κύρος της χώρας»

Υπενθυμίζεται ότι, στο περιθώριο παρουσίας του, ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το Γιανμπού, όπου βρίσκεται η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, (ΕΛΔΥΣΑ).

Όπως τόνισε μετά το πέρας της επίσκεψης, οι ελληνικοί Patriot, προσφέρουν «υπό την έννοια όχι μόνο της υπεράσπισης εγκαταστάσεων ενέργειας, αλλά και της διατήρησης ψηλά του κύρους της χώρας μας και των δυνατοτήτων της».

«Με την παρουσία τους εδώ αποκτούν χρήσιμη εμπειρία. Εμπειρία την οποία οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που δεν αντιμετωπίζει απειλές . Η γειτονιά μας, η περιοχή μας, δεν είναι η γειτονιά των αγγέλων», όπως τόνισε.

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