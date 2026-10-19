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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Γιάννης Τραγάκης για τον ανιψιό του Γιώργο Μαζωνάκη: "Ήταν παρεξηγημένος...παιδί της προσφοράς"

τραγακης - μαζωνακης
clock 16:35 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με βαθιά συγκίνηση και λόγια καρδιάς αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Τραγάκης, στον αδόκητο χαμό του ανιψιού του, Γιώργου Μαζωνάκη. Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο έμπειρος πολιτικός θέλησε να αποκαταστήσει την εικόνα του δημοφιλούς καλλιτέχνη, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο με σπάνια ευαισθησία και ανιδιοτέλεια.

«Ήταν ένα παιδί παρεξηγημένο. Ήταν ένα παιδί της προσφοράς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τραγάκης.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο, καθώς συμπληρώθηκαν 40 ημέρες από τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Το μνημόσυνο που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια —την περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο καλλιτέχνης— συγκέντρωσε πλήθος συγγενών, φίλων και επωνύμων που έσπευσαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Ο Γιάννης Τραγάκης, ο οποίος έδωσε το «παρών» στην τελετή, τόνισε ότι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και την έντονη προσωπικότητα του «παιδιού της νύχτας», κρυβόταν ένας βαθιά καλός άνθρωπος που έδινε τα πάντα για τους γύρω του. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του εκλιπόντος συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του, με την αδελφή του, Μαρία, και τον πατέρα του να ζητούν δικαίωση. 

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